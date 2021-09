Meghan « aimait les hommes britanniques » et « voulait un petit-ami britannique » avant de rencontrer Harry | Royale | Nouvelles

in

Cette semaine, le prince Harry et Meghan ont fait la couverture du magazine Time car ils ont été nommés parmi les 100 personnes les plus influentes au monde. Leur apparition dans la publication emblématique est survenue la même semaine que Harry a célébré son 37e anniversaire et des mois après que le couple a accueilli leur fille Lilibet. Harry fêtait son deuxième anniversaire depuis la décision sans précédent des Sussex en 2020 de se retirer en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Cette décision aurait provoqué une rupture entre le couple et le reste de la famille royale, qui se serait élargie depuis l’interview explosive de deux heures de Harry et Meghan sur CBS avec Oprah et l’annonce par le duc de la publication d’un mémoire.

L’écrivain du temps, Jose Andres, a déclaré : « Dans un monde où tout le monde a une opinion sur des personnes qu’il ne connaît pas, le duc et la duchesse ont de la compassion pour les personnes qu’ils ne connaissent pas.

“Ils ne se contentent pas d’exprimer leur opinion, ils courent vers la lutte.”

Le prince a révélé à la BBC que lui et Meghan s’étaient rencontrés à un rendez-vous à l’aveugle en 2016, organisé par un ami commun.

Pourtant, trois ans plus tôt, lorsque la duchesse de Sussex s’était rendue au Royaume-Uni pour promouvoir le drame juridique Netflix Suits, elle aurait « aimé les hommes britanniques » et était impatiente de trouver un « petit ami britannique », selon l’amie de Meghan, Lizzie Cundy.

S’exprimant sur le documentaire de Channel 5 Meghan et Fergie: Inconvenient Royals, Mme Cundy a déclaré: «Nous nous entendions comme une maison en feu Meghan avait un grand sens de l’amusement.

«Elle aimait Londres, elle aimait les hommes britanniques, elle voulait un petit ami britannique et elle voulait travailler à Londres.

“Je pourrais l’aider à se rendre aux bons endroits et à rencontrer les bonnes personnes.”

L’interview a eu lieu au ME Hotel à Londres pour un événement auquel ont également assisté Victoria Beckham et Eva Longoria.

Dans leur interview à la BBC en 2018 pour marquer leurs fiançailles, le couple a révélé que leur relation avait évolué très rapidement dès le premier rendez-vous,

Lorsqu’on a ensuite demandé à Harry lors d’un photocall au palais de Kensington quand il savait que Mehan en faisait partie, il a rapidement répondu: “La toute première fois que nous nous sommes rencontrés.”

Depuis le mariage du couple en 2018 au château de Windsor, les Sussex sont au centre de prétendues divisions au sein de la famille royale, qui auraient été déclenchées par leur décision de se retirer des fonctions royales supérieures.

En particulier, Harry aurait eu des frictions avec son frère le prince William et aurait affirmé à Oprah que le couple était sur des “chemins différents” avant de souligner qu’il “aimait” le duc de Cambridge.

Le duc de Sussex aurait également eu une relation tendue avec son père, le prince Charles, qui se serait aggravée après que Harry a affirmé sur le podcast Armchair Expert que «la douleur et la souffrance génétiques» avaient été transmises par ses parents.

Pourtant, pour célébrer le 37e anniversaire de Harry, le prince de Galles a partagé une photo touchante du couple sur les réseaux sociaux de Clarence House.

La photo était celle de Charles et Harry lors d’un engagement royal ensemble en Afrique du Sud, des mois après le décès tragique de la mère du duc de Sussex, la princesse Diana.