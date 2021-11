Meghan avoue qu’elle a des nuits blanches à cause des dents de sa fille

Meghan Markle parle de sa vie d’actrice à son retour dans un « talk show » 1:18

. – Meghan, duchesse de Sussex, a partagé des expériences parentales auxquelles de nombreuses personnes peuvent s’identifier.

Jeudi, Meghan s’est arrêtée au « Ellen DeGeneres Show » pour une interview qui couvrait une variété de sujets, notamment être une mère de jeunes enfants.

La fille des Sussex, Lilibet Diana, née en juin, fait actuellement ses dents, a déclaré Meghan, gardant la mère de deux enfants éveillée la nuit.

« Il dort bien, mais ses dents sortent », a expliqué Meghan à DeGeneres.

Elle a expliqué qu’elle avait essayé de congeler des chiffons avec du jus de pomme pour calmer sa fille.

C’est à ce moment-là que DeGeneres a plaisanté en disant qu’un peu de tequila pouvait fonctionner.

« C’est tante Ellen », a ri Meghan.

DeGeneres a répondu: « C’est pourquoi je n’ai pas d’enfants. »

Meghan a également partagé que son fils Archie s’était déguisé en dinosaure pour Halloween et que Lilibet était déguisée en mouffette.

À la fin du programme, ils ont tous les deux surpris une mère célibataire qui contribue à sa communauté en tressant les cheveux d’enfants par le biais de son organisation à but non lucratif, « A Twist of Greatness ». Les Sussex ont fait un don de 20 000 $ de leur fondation Archewell pour soutenir le programme.