Meghan et Harry accusés d’avoir utilisé la tactique des célébrités pour “enterrer les mauvaises nouvelles” à propos d’Archewell | Royale | Nouvelles

Meghan et Harry: le podcast Spotify «ciblé vers les États-Unis», selon un expert

Meghan et Harry se sont séparés du cabinet l’année dernière et étaient déterminés à trouver l’indépendance financière – et à cet égard, ils ont été un succès majeur aux États-Unis. Harry est devenu le responsable de l’impact de la start-up américaine BetterUp, tandis que Meghan a ouvert un portefeuille d’investissement et investi dans la société de café californienne Clevr Blends. Ils ont également remporté un immense succès en obtenant une gamme d’accords lucratifs grâce à leur nouvelle marque Archewell, notamment avec la société de biens de consommation Procter & Gamble et les géants du streaming Netflix et Spotify.

Mais leur nouvelle plate-forme a fait l’objet d’un examen minutieux pour son manque de contenu; un seul programme a été annoncé avec Netflix et Archewell Productions, tandis qu’Archewell Audio – le podcast exclusif du couple avec Spotify – n’a sorti qu’un seul épisode, le Holiday Special.

Cet épisode de 33 minutes était destiné à honorer la saison des fêtes et comprenait des extraits d’amis célèbres du couple – dont le comédien et présentateur James Corden et le chanteur Sir Elton John – reflétant leurs expériences personnelles de la pandémie de COVID-19.

Depuis lors, le couple est resté silencieux à la radio sans aucune idée de ce sur quoi leur podcast va se concentrer.

Cette semaine, il a été rapporté par le média hollywoodien Deadline que le couple venait d’embaucher la productrice expérimentée Rebecca Sananes comme chef de l’audio, et qu’elle commencerait en août.

La date limite a indiqué que Mme Sananes serait chargée de superviser le podcast des Sussex après « qu’ils aient abandonné leur premier effort en décembre ».

Meghan et Harry accusés d’avoir utilisé la tactique des célébrités pour “enterrer les mauvaises nouvelles” à propos d’Archewell (Image: PA)

Meghan et Harry ont recherché l’indépendance financière depuis qu’ils ont quitté le cabinet l’année dernière (Image: PA)

L’observateur royal passionné, @UKRoyalTea, s’est tourné vers Twitter et a émis l’hypothèse que cette embauche tardive n’était pas de bon augure pour l’aventure du couple dans le podcasting.

Le compte a tweeté: “Intéressant que pour la deuxième fois, les Sussex aient embauché une personne pour superviser un accord de contenu sept à huit mois après l’annonce originale.”

@UKRoyalTea fait référence à la décision des Sussex d’embaucher un producteur nominé aux Oscars, Ben Browning, pour diriger leurs “activations créatives” en mars – des mois après avoir signé avec le titan du streaming Netflix.

Le récit a poursuivi: “Il est également intéressant qu’ils l’aient annoncé le vendredi d’un week-end férié, le timing que les célébrités utilisent pour enterrer les mauvaises nouvelles.”

LIRE LA SUITE : Les contradictions « sourdes » de Meghan Markle sur la vie post-royale

Archewell Productions, la branche de la nouvelle plateforme des Sussex qui travaille avec Netflix (Image : Archewell.com)

La nouvelle est tombée le 2 juillet, deux jours avant que les États-Unis ne célèbrent la fête fédérale de l’indépendance.

Le tweet a plus de 200 likes et plusieurs commentaires avec d’autres observateurs royaux spéculant sur le type de contenu que les Sussex veulent produire.

L’un d’eux a demandé pourquoi ils ne reproduisaient pas le style que le duc et la duchesse de Cambridge ont adopté via leur chaîne YouTube, où ils mettent en évidence différentes causes caritatives chaque semaine.

Le contrat Spotify, annoncé pour la première fois en décembre, vaudrait 25 millions de dollars (18 millions de livres sterling), tandis que l’accord Netflix des Sussex, annoncé en septembre, vaudrait 100 millions de dollars (72 millions de livres sterling).

A NE PAS MANQUER

Kate “se sentait prise pour acquise” dans la romance de William, a déclaré un expert [EXPLAINED]

La statue de la princesse Diana attaquée pour la représentation de la “Vierge Marie moderne” [EXPOSED]

La charge de travail de Meghan et Harry sur Netflix sous le feu des projecteurs [INSIGHT]

Meghan Markle et Harry discutent des motivations du podcast Spotify

Harry et Meghan dans leur maison californienne en septembre dernier (Image: TIME)

Ce n’est pas la première fois que les observateurs royaux spéculent sur le succès d’Archewell Audio, d’autant plus que le couple n’a aucune expérience dans ce domaine.

Plus tôt cette année, le chroniqueur Alex Webb a déclaré : « Dans un sens, le prince Harry et Meghan Markle ont besoin que l’entreprise soit un succès plus que le géant du streaming musical.

“Ce que nous savons, c’est que ce spectacle sera le premier test sérieux des côtelettes créatives du couple.”

Il a poursuivi: “Bien que je sois sûr que le PDG de Spotify [Daniel] Ek veut que leur production soit convaincante, l’accord ne représente pas un risque important pour lui.

La chronologie romantique de Harry et Meghan remontant à 2016 (Image: Express.co.uk)

“Les Sussex amèneront un public avec eux et donc des abonnés, quelle que soit la qualité de l’émission.”

Écrivant pour Bloomberg, il a affirmé que la société pensait qu’il y avait suffisamment de contenu pour retenir tous les nouveaux auditeurs amenés par les Sussex – ce qui signifie qu’«une grande partie du risque» incombe au duc et à la duchesse de Sussex.

Le chroniqueur a expliqué: “Spotify pourrait facilement les abandonner si les données montrent qu’ils n’attirent plus les auditeurs.”

Il reste environ quatre mois au couple de leur pause de cinq mois qu’ils ont annoncée récemment, car ils voulaient se concentrer sur leur fille nouveau-née Lilibet Diana et leur fils de deux ans Archie Harrison.

Cela signifie que le couple ne publiera probablement pas de nouveau contenu Archewell Audio de si tôt.