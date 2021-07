Meghan et Harry appellent à la “compassion” pour “rendre le monde meilleur” – “Un acte à la fois” | Royale | Nouvelles

in

Les fans de la famille royale du Sussex et les adeptes d’Archewell peuvent partager un acte de compassion qu’ils ont fait, ou que quelqu’un a fait pour eux, à côté de leurs coordonnées, pour avoir une chance de figurer sur le site Web.

Le site Web d’Archewell indique que Meghan et Harry ont fait de la compassion le centre de leur travail pendant des années.

La description officielle de l’organisation se lit comme suit : « Chez Archewell, nous libérons le pouvoir de la compassion pour conduire un changement culturel systémique. »

La biographie de la duchesse dans son livre ‘The Bench’ comprend également la ligne suivante: “Grâce au travail à but non lucratif de la Fondation Archewell, elle et son mari se sont engagés à activer la compassion dans les communautés à travers le monde.”

Lors des Diana Awards en juin, Harry a félicité les jeunes lauréats de “nous avoir inspirés par leur brio, leur détermination et leur compassion”.