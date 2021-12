Meghan et Harry « attendaient tous les deux que quelqu’un les aide » – ils « se valident » l’un l’autre | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry sont mariés depuis trois ans et demi et ont deux jeunes enfants ensemble. Le couple a pris la décision audacieuse de se retirer de la famille royale en 2020 et a mis en place une nouvelle vie en Amérique, lançant leur organisation à but non lucratif Archewell, signant un accord Nexflix et une tournée à New York.

Mais lors d’une interview avec Oprah, le duc et la duchesse de Sussex ont parlé de leurs difficultés alors qu’ils travaillaient en tant que membres de la famille royale avant leur sortie.

Meghan a révélé à un moment donné qu’elle « ne voulait plus être en vie », tandis qu’Harry s’est confié sur sa peur de « l’histoire se répéter » en faisant apparemment référence à la mort de sa mère en 1997.

Dans une série documentaire quelques mois plus tard, Harry a expliqué en disant: « Ma mère a été poursuivie jusqu’à la mort alors qu’elle était en couple avec quelqu’un qui n’était pas blanc et regardez maintenant ce qui s’est passé. »

Mais selon la célébrité astrologue Aliza Kelly, Meghan et Harry ont un lien qui se « guérit » qui leur permet d’aller « plus loin » l’un avec l’autre.

Mme Kelly a déclaré: « Bien sûr, [their marriage is] épanouissant aussi sur le plan créatif, mais la leur est une relation de guérison, de travail de l’âme, d’approfondissement de soi, de vérité et de but. »

« Ils attendaient tous les deux que quelqu’un les aide, les voit et les valide, et c’est ce qui rend ces deux graphiques si importants ensemble. »

À la mi-novembre, Meghan a déclaré qu’elle était « toujours fière » de son mari alors que le couple assistait à un événement en l’honneur des anciens combattants au Intrepid Museum de New York.

Tôt dans la soirée, un journaliste a demandé à Meghan si elle était fière d’Harry.

« Il n’avait pas la possibilité d’accéder à son plein potentiel sans Meghan. »

Le duc a également déjà parlé de la façon dont il voit le monde différemment après avoir pris conscience d’un « parti pris inconscient ».

Lors d’une conversation avec l’activiste Patrick Hutchinson pour British GQ, il a déclaré: « Puissance inconsciente, d’après ma compréhension, ayant l’éducation et l’éducation que j’ai eues, je n’avais aucune idée de ce que c’était. Je n’avais aucune idée que cela existait.

« Et puis, aussi triste que cela puisse être à dire, il m’a fallu de nombreuses années pour le réaliser, surtout alors vivre un jour ou une semaine à la place de ma femme. »

Le couple attend maintenant avec impatience son premier Noël avec leur fille Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor, née en juin.

Ce sera le deuxième Noël de la jeune famille aux États-Unis après que le couple a passé le Noël de 2019 au Canada avec leur fils aîné Archie.

