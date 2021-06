Meghan et Harry cherchent à «construire des ponts» avec les Royals avec le nom de bébé «branche d’olivier» | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli Lilibet Diana Mountbatten-Windsor vendredi à 11h40 à l’hôpital Santa Barbara Cottage en Californie. Harry a récemment fait une série de commentaires sur son éducation qui ont été perçus sous un jour quelque peu négatif par les commentateurs.

Mais l’expert royal Duncan Larcombe pense que le nom de leur fille nouveau-née – Lilibet Diana – est un signe de paix.

La famille royale doit être ravie de son nom, même si elle ne l’a pas dit publiquement, ajoute M. Larcombe.

Il a déclaré: “C’est un beau geste de la part de Harry et Meghan.

“Le nom de bébé est le premier signe d’une branche d’olivier à la famille royale. C’est un signe qu’ils veulent construire des ponts.

“Il n’y a jamais eu aucune suggestion de retombées avec la reine et Harry.”

Russell Myers, rédacteur en chef royal du Daily Mirror, a suggéré que le nom de Lilibet était une « surprise » pour Sa Majesté.

Il a déclaré: «On m’a dit qu’Harry avait dit à la reine qu’il pourrait nommer une fille après elle et qu’il n’a donc pas vraiment demandé la permission en tant que telle, mais c’était une belle surprise.

“Cela semble être un geste formidable.”

Cependant, Angela Levin a déclaré à Good Morning Britain d’ITV que Sa Majesté serait contrariée, ajoutant: «Je pense qu’elle est désespérément malheureuse parce qu’ils ont été désespérément impoli à son égard.

« Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que c’est assez impoli envers Sa Majesté la Reine.

Dans une déclaration publiée sur leur site Web Archewell, Meghan et Harry ont déclaré qu’ils étaient “bénis” par leur nouvelle arrivée.

Ils ont ajouté: “Elle est plus que nous n’aurions jamais pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”

Buckingham Palace s’est également félicité de la nouvelle en déclarant: “La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d’une fille pour le duc et la duchesse du Sussex.