Meghan et Harry déchirés dans un sondage alors que les revendications royales ont déclenché une baisse de la popularité aux États-Unis | Royale | Nouvelles

Selon un commentateur, les sondages de popularité du prince Harry « chutent »

Meghan et le prince Harry sont au centre d’un intérêt et d’une controverse sans précédent depuis leur décision de se retirer de la famille royale. Le couple a depuis parlé ouvertement de leurs difficultés avec Harry, affirmant récemment que son enfance avait souffert de la façon dont la reine et le prince Philip avaient élevé son père, le prince Charles. Les Sussex ont réservé leurs revendications les plus explosives pour une interview révélatrice avec la légende de la télévision américaine Oprah Winfrey en mars – mais plutôt qu’un élan de sympathie, cela a conduit à une baisse de leur popularité de l’autre côté de l’étang.

YouGov US et The Economist ont interrogé plus de 1 400 Américains après l’entretien que le couple royal a fait avec Mme Winfrey.

Parmi les personnes interrogées, 54% ont déclaré avoir une opinion très ou assez favorable de Harry, tandis que 26% avaient une opinion très ou quelque peu défavorable de lui, lui donnant un score net de 28.

En revanche, le sondage a montré que 48% avaient une opinion très ou plutôt favorable de Meghan, et 33% avaient une opinion très ou plutôt défavorable d’elle, lui donnant un score net de 15.

Ces chiffres représentaient un effondrement de plus de 10 points chacun.

Meghan et Harry déchirés après la chute de la popularité aux États-Unis (Image: GETTY)

Oprah Winfrey au mariage de Meghan et Harry en 2018 (Image: GETTY)

Quelques semaines seulement avant l’interview ‒ diffusée sur CBS aux États-Unis et ITV au Royaume-Uni Harry avait une note nette de 39 tandis que Meghan obtenait un score de 28.

Le sondage, réalisé entre le 13 et le 17 mars, a montré que l’une des plus grandes divisions était le long des lignes électorales.

Parmi les partisans du président américain Joe Biden lors des dernières élections, 44% ont déclaré avoir une opinion très favorable de Meghan, mais seulement 10% des électeurs de l’ex-président américain Donald Trump ont dit la même chose.

Près de la moitié, 45% des électeurs de Trump, ont déclaré avoir une opinion très défavorable de la duchesse.

De même, 48% des partisans de Biden ont déclaré avoir une opinion très favorable de Harry.

32% des électeurs de Biden ont déclaré avoir une opinion plutôt favorable de lui.

Le sondage a également demandé si les gens soutenaient la décision de Harry et Meghan de se retirer de leurs rôles de membres de la famille royale, avec 61% des personnes disant qu’elles les soutenaient et seulement 11% s’y opposant.

Cependant, 31% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’avaient aucune sympathie du tout pour leur retrait, contre 17% qui ont déclaré avoir beaucoup de sympathie pour la décision.

Meghan et Harry lors de leur dernier engagement royal en 2020 (Image: GETTY)

Lors de la rencontre avec Mme Winfrey, Meghan a affirmé qu’elle se sentait suicidaire, mais le palais lui a dit qu’elle ne pouvait pas demander de l’aide.

Le couple a également affirmé qu’un membre anonyme de la famille royale avait fait des commentaires racistes sur la couleur de la peau du bébé Archie.

Le sondage YouGov US met en évidence un fossé clair entre les Américains normaux et les célébrités, les médias sociaux suggérant que les Sussex avaient déclenché une indignation généralisée aux États-Unis.

Serena Williams, la star du tennis américaine qui a co-organisé la baby shower de la duchesse en 2019, a déclaré que Meghan était victime d’une “oppression systématique”.

Elle a déclaré: “Meghan Markle, mon amie altruiste, vit sa vie – et donne l’exemple – avec empathie et compassion.

«Elle m’apprend chaque jour ce que signifie être vraiment noble. Ses paroles illustrent la douleur et la cruauté qu’elle a subies.

“Je connais de première main le sexisme et le racisme que les institutions et les médias utilisent pour vilipender les femmes et les personnes de couleur afin de nous minimiser.”

Meghan Markle, le prince Harry, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge (Image: GETTY)

Meghan, Harry et la reine (Image: GETTY)

Trish Regan, une ancienne animatrice de Fox News, a déclaré : « Tant mieux pour eux [the Sussexes] pour foutre le camp de là.”

De nombreux éloges ont également été exprimés pour la gestion de l’interview par Mme Winfrey.

Jon Favreau, l’ancien rédacteur de discours de l’ancien président américain Barack Obama, a déclaré : “Personne ne peut interviewer comme ça. Incroyablement talentueux.”

Cependant, dire que ce point de vue a été partagé à l’unanimité à travers les États-Unis serait trompeur.

Maureen Callahan, une journaliste écrivant dans le New York Post, a brutalement déchiré plusieurs des affirmations de Meghan peu de temps après la diffusion de l’interview.

Elle a décrit certaines des affirmations comme des “whoppers”, en particulier la déclaration liminaire de Meghan : “Je n’avais pas l’intention de dire quoi que ce soit de choquant.”

Meghan et Harry: une chronologie romantique (Image: DX)

Mme Callahan a écrit: “S’il vous plaît. Comme nous le savons tous, Meghan n’est pas une très bonne actrice. Ou une dissimulatrice.

“” Toute la grandeur attachée à ce truc “, a déclaré Meghan, n’a jamais rien signifié, ne fait pas du tout partie de l’attraction.

“Dit la femme qui a invité Oprah Winfrey et George Clooney à son mariage ‒ Des vedettes qu’elle n’avait même jamais rencontrées.”

Et de retour au Royaume-Uni, les techniques d’interview de Mme Winfrey n’ont pas impressionné les personnalités des médias britanniques.

Le président de GB News, Andrew Neil, a fait valoir que Mme Winfrey “n’a jamais poussé” les Sussex à expliquer si l’une de leurs affirmations était vraie.

Il a déclaré: “C’est de la dynamite comme interview, c’est une histoire d’actualité mondiale.

«Je pense que c’est plus dommageable pour la famille royale que l’interview de Diana car c’est un problème beaucoup plus important.

“L’interview de Diana portait essentiellement sur cette famille germanique plutôt dysfonctionnelle avec laquelle elle s’était mariée, incapable de montrer ses émotions, qui l’avait poussée à divorcer et tout le reste. C’était une histoire personnelle.

«Bien sûr, Oprah Winfrey ne les a jamais poussés à déterminer si c’était vrai ou non, à les pousser sur les problèmes et à faire un bon travail en tant qu’intervieweur au lieu de dire ‘voici une balle molle, du côté de la jambe, frappez-la pendant six. . ‘”