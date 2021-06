Meghan et Harry envisagent un nom avec une référence historique dans un « joli clin d’œil » à la reine | Royale | Nouvelles

De façon inquiétante pour le couple rebelle, la reine ne serait “pas amusée” par leur plan d’action, même s’ils se sont abstenus de la critiquer. L’expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré au Daily Star qu’il pensait que Sa Majesté aurait trouvé la façon dont ils ont géré les choses “déplorable”. Cependant, la naissance de leur deuxième enfant pourrait être l’occasion pour les Sussex d’aplanir quelque peu les choses.

Le prince Harry songerait à choisir un nom pour sa petite fille qui représenterait un « joli clin d’œil » à la reine, selon une source royale.

Le nom en question est Lily, qui semblerait rappeler le surnom d’enfance de Sa Majesté, Lillibet.

C’était aussi le nom affectueux par lequel son défunt mari, le prince Philip, l’appelait.

L’initié royal a dit OK! Magazine : “Ce serait un joli clin d’œil à la reine qui était connue sous le nom de ‘Lillibet’ pendant son enfance, mais cela a aussi toujours été l’un des noms préférés d’Harry.

“En 2019, lorsque la duchesse était enceinte d’Archie, elle et Harry ont participé à un bain de foule dans le Merseyside et quelqu’un dans la foule a révélé plus tard qu’il lui avait demandé comment elle épelle le nom de sa fille – Lily.

« Il s’y intéressait beaucoup.

D’autres noms populaires auprès des parieurs britanniques incluent Diana à 5/1 et Elizabeth à 10/1.

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur grossesse le jour de la Saint-Valentin.

Ils ont annoncé la bonne nouvelle en publiant une photo d’eux-mêmes en noir et blanc dans leur jardin sur les réseaux sociaux.