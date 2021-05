Meghan et Harry font don de couches à une association caritative qui aide les femmes sans-abri à l’occasion de la fête des mères | Royal | Nouvelles

La nouvelle du don généreux à Harvest Home, basé à Los Angeles, est apparue à la suite de Vax Live, un événement qu’elle a coprésidé avec le duc. Harry a assisté à l’événement en personne, mais Meghan enceinte est apparue dans un segment vidéo préenregistré.

Meghan, mère d’Archie, deux ans, a également écrit une lettre à Harvest Home, qu’ils ont partagée.

Il disait: «En tant que maman et femme enceinte, j’apprécie profondément l’importance du soutien communautaire, des ressources de grossesse sûres et accessibles et des conseils de confiance dans un cadre stimulant.

«Ces ingrédients sont essentiels non seulement à notre santé physique, mais aussi à notre bien-être mental, et je vous félicite de diriger une communauté compatissante qui vit ces valeurs.»

Le jeune homme de 39 ans a ajouté: «Merci pour tout ce que vous faites pour les femmes et les mères qui sont renvoyées ailleurs, sans aucune faute de leur part.»

Révélant le don, Harvest Home a écrit sur Instagram: «Aujourd’hui, nous sommes ravis d’avoir le soutien de la Fondation Archewell, du duc et de la duchesse de Sussex et de Procter & Gamble, qui font don de couches, de produits de nettoyage et d’autres articles essentiels pour garantir que les mamans et les bébés de Harvest Home sont célébrés tout au long de l’année.

La fête des mères aux États-Unis était le dimanche 9 mai.

Harry est apparu en direct lors de l’événement Vax Live, qui a fait ses preuves.

Des musiciens ont donné un concert devant plus de 20 000 fans au stade SoFi à Inglewood, en Californie.

Il a été organisé par le groupe d’action Global Citizen afin de collecter des fonds pour l’achat de vaccins pour les populations prioritaires du monde entier.

Meghan et Harry ont présidé la campagne pour l’événement, entièrement intitulé “ VAX Live: le concert pour réunir le monde ”.

Le duc de Sussex a fait une apparition sur scène et a été accueilli par une ovation debout des spectateurs.

L’auteur royal Omid Scobie a déclaré à ses auditeurs de podcast qu’Harry aurait «démangé» pour un tel accueil depuis son arrivée aux États-Unis.

Il a déclaré: «C’était vraiment son premier grand sur scène ou une sorte de moment public depuis son déménagement aux États-Unis.

«Les applaudissements enthousiastes, cette standing ovation auraient été l’accueil qu’il aurait eu hâte de recevoir l’année dernière aux États-Unis.»