Meghan et Harry font face à des réactions négatives pour avoir exhorté les fans à faire des dons de vaccins malgré une «richesse obscène» | Royal | Nouvelles

Le prince Harry dit que les vaccins “ ne devraient pas être politisés ”

Le duc et la duchesse de Sussex étaient les présidents de campagne de Vax Live, qui a été diffusé hier soir et Harry est apparu sur scène pour prononcer un bref discours. Le concert, organisé par Global Citizen et hébergé par Selena Gomez, a permis de collecter 302 millions de dollars (215 millions de livres sterling) pour financer plus de 26 millions de doses de vaccin Covid-19 afin de fournir un accès équitable aux vaccins à travers le monde. Harry et Meghan ont également demandé à leurs fans de faire un don à Gavi, l’Alliance du vaccin, en l’honneur de l’anniversaire d’Archie cette semaine.

Sur leur site Web Archewell, ils ont exhorté: «Rejoignez-nous pour défendre l’équité en matière de vaccins le jour de l’anniversaire d’Archie».

Ils ont déclaré qu’un don de 5 $ (3,58 £) serait égalé par les organisations soutenant l’appel pour devenir 20 $ (14,31 £), ce qui couvrirait l’achat de quatre vaccins.

Ils ont dit: «Nous ne pouvons pas penser à une manière plus résonnante d’honorer l’anniversaire de notre fils.

«Si nous nous présentons tous, avec compassion pour ceux que nous connaissons et ne connaissons pas, nous pouvons avoir un impact profond.

Le prince Harry et Meghan Markle ont demandé aux fans de faire un don (Image: GETTY)

Meghan et Harry ont demandé aux fans de faire un don pour l’anniversaire d’Archie cette semaine (Image: Archewell.com)

«Même une petite contribution peut avoir un effet d’entraînement.»

Cependant, le duc et la duchesse eux-mêmes n’ont annoncé aucun don personnel.

Leurs amis hollywoodiens George et Amal Clooney ont promis plus d’un million de dollars (803000 £) pour six causes Covid, tandis que de nombreuses autres célébrités ont également fait des dons de millions.

Dolly Parton a été saluée comme l’un des bailleurs de fonds du développement du vaccin Moderna.

Dolly Parton a aidé à financer le développement du vaccin Moderna (Image: GETTY)

Alors que le prince Harry prêtant sa voix à l’événement Vax Live a sans aucun doute contribué à rehausser sa notoriété, certains les ont critiqués en demandant à leurs fans, qui ont moins d’argent qu’eux, de faire un don, sans annoncer leur propre contribution.

Un utilisateur de médias sociaux a appelé le couple «extrêmement riche» exhortant leur base de fans à «célébrer l’anniversaire de leur enfant fabuleusement privilégié» en faisant un don pour des vaccins.

Un autre a déclaré: «Je me demande combien ils se donnent eux-mêmes pour ces causes».

Un troisième utilisateur de médias sociaux a affirmé que c’était comme «Robin des Bois à l’envers».

Prince Harry sur scène à Vax Live (Image: GETTY)

Le prince Harry a prononcé un discours passionné à Vax Live (Image: GETTY)

Un autre encore a qualifié de «grossier» d ‘«utiliser leur enfant pour mendier de l’argent».

Meghan et Harry ont récemment acheté un manoir de 11,4 millions de livres sterling à Montecito et ont signé d’énormes accords avec Netflix et Spotify, qui seraient respectivement de 100 millions et 30 millions de livres sterling.

Harry a également des millions de son héritage personnel de Diana, tandis que Meghan a son argent pour jouer dans la série à succès Suits pendant sept ans.

Dans le passé, le couple a annoncé quand il avait donné de l’argent.

Le prince Harry prononce un discours lors du concert Vax Live de Global Citizen

L’année dernière, le couple a promis 90000 £ à l’association caritative de la faim Feeding Britain, en utilisant l’argent généré par l’émission de leur mariage royal de 2018.

Ils ont également annoncé un don personnel de 93 000 £ à un organisme de bienfaisance pour l’éducation des filles africaines appelé CAMFED, correspondant aux dons du public, qui ont été recueillis dans le cadre d’une campagne de collecte de fonds en l’honneur de leurs anniversaires.

Cette année, ils ont annoncé qu’ils faisaient un don à un refuge pour femmes au Texas par l’intermédiaire de leur Fondation Archewell.

La duchesse a également révélé qu’elle avait donné 10000 £ de la Royal Foundation à Himmah, un projet communautaire basé au Royaume-Uni qui lutte contre la pauvreté, le racisme et l’exclusion sociale.

Cela provenait des recettes tirées de son livre populaire, Together: Our Community Cookbook, qu’elle a publié en 2018 au profit de Hubb Community Kitchen.

Par conséquent, bien qu’il soit possible qu’ils aient secrètement fait des dons à un fonds de vaccin Covid, ils ont déjà annoncé quand ils avaient fait des contributions caritatives.