Meghan et Harry gagnent 486 000 £ par MINUTE avec l’accord de podcast Spotify | Royale | Des nouvelles

En décembre 2020, la famille royale du Sussex a publié son premier épisode d’Archewell Audio exclusivement sur Spotify, mettant en vedette les célébrités Sir Elton John et James Corden. Cependant, depuis lors, les membres de la famille royale de Sussex n’ont publié aucun autre épisode, ce qui signifie que leur accord avec Spotify ne les a payés que pour 37 minutes de contenu.

Selon des rapports de 2020, Meghan et Harry sont payés 18 millions de livres sterling par Spotify pour enregistrer du contenu exclusif.

Aux termes de leur accord, et bien qu’ils n’aient publié qu’un seul épisode de leur podcast, le duc et la duchesse ont été payés 486 486,486 £ par minute d’Archewell.

En février 2021, Horacio Gutierrez, responsable des affaires mondiales et directeur juridique de Spotify, a convenu que la famille royale était le « box-office » du service de streaming.

Il a refusé de confirmer combien les membres de la famille royale étaient payés pour leur série Archewell Audio, mais a déclaré: « Ils ne le font pas gratuitement. »

S’adressant à The Sun Online, l’expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré que l’accord entre Sussex et Spotify était « intéressant ».

Il a déclaré: « C’est intéressant en ce qui concerne Spotify car si vous regardez plusieurs des activités des Sussex, vous constatez qu’elles n’ont pas fait grand-chose en fait.

« Je pense que compte tenu de la façon dont les Sussex pensent, ils font les choses à leur manière et cela aurait été très clair pour Spotify, Netflix et toutes les futures sources qui souhaitent des accords avec eux.

« Ils ne se sentiront donc pas sous pression. La façon dont l’année prochaine va se développer va être fascinante.

Le média a rapporté qu’en novembre, les dirigeants de Spotify avaient donné à Archewell Audio un « petit coup de pouce » pour terminer les nouveaux épisodes.

Une source a déclaré au Sun : « Spotify était ravi quand ils ont signé le couple, mais le manque de contenu les a mystifiés.

« D’autant plus qu’ils semblent n’avoir aucun problème à produire du contenu pour d’autres plateformes. »

Le point de vente a également rapporté que Harry et Meghan, qui ont embauché la productrice de podcast vétéran Rebecca Sananes en tant que chef de l’audio en août, annonceront une série de nouveaux épisodes à temps pour Noël.

Aucune annonce n’a été publiée par la famille royale de Sussex à 21h45 le jour de Noël.

Cela survient alors que Harry et Meghan ont publié leur première photo de leur fille Lilibet Diana dans leur carte de Noël.

Aucune image de Lilibet, âgée de six mois, du nom du surnom d’enfance de la reine, n’a été publiée avant la publication de la carte le 23 décembre.

Le message sur la carte se lit comme suit : « Cette année 2021, nous avons accueilli notre fille, Lilibet, dans le monde.

« Archie a fait de nous une ‘maman’ et un ‘papa’, et Lili a fait de nous une famille.

« Alors que nous attendons avec impatience 2022, nous avons fait des dons en votre nom à plusieurs organisations qui honorent et protègent les familles – de celles qui sont déplacées d’Afghanistan aux familles américaines ayant besoin d’un congé parental payé : Team Rubicon, Welcome.US, Human First Coalition, Humanity Crew & Congés payés pour tous, PL+US, Plan Marshall pour les mamans.

« Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une nouvelle année prospère, de notre famille à la vôtre ! Comme toujours, Harry, Meghan, Archie et Lili.

Kate Garraway a demandé à Good Morning Britain si la carte Sussex était destinée à « usurper » le discours de Noël de la reine.

Elle a demandé au rédacteur en chef royal Chris Ship de l’émission ITV ce qu’il en pensait, ce à quoi il a répondu: « Il devait être publié à un moment donné, la photo de la reine a été publiée à 22h30 et cette photo de Harry et Meghan est tombée dans ma boîte de réception vers 2 heures hier après-midi.

« Je ne suis pas d’accord pour dire que cela a été fait pour usurper la reine