Meghan et Harry lancent un appel urgent aux sociétés de vaccins dans une lettre ouverte “ C’est impératif! ” | Royal | Nouvelles

Samedi, le duc et la duchesse de Sussex se joindront à un concert étoilé, pour “réunir le monde” pendant la pandémie de coronavirus. Avant le concert de Vax Live le 8 mai, Harry et Meghan ont écrit aux PDG de Pfizer, Moderna, AstraZeneca et NovaVax pour les exhorter à partager les vaccins.

Leur lettre disait: «Le monde vous doit sa gratitude pour avoir dirigé avec succès le développement et la fabrication de vaccins sûrs et efficaces contre le COVID-19.

«Cela a été réalisé en un temps record, au milieu d’une pandémie mondiale qui n’a jamais eu lieu dans un siècle.

«C’est vraiment un témoignage de ce qui peut être réalisé lorsque les partenaires travaillent ensemble vers un objectif commun.

«Cependant, la pandémie de COVID-19 a exacerbé les inégalités sanitaires, sociales et économiques dans le monde.

«Le déploiement mondial des vaccins jusqu’à présent aggrave encore ces disparités, les populations les plus pauvres et les plus marginalisées étant les plus touchées.

«Au 1er mai, plus de 80 pour cent des 1,2 milliard de doses de vaccin administrées dans le monde ont eu lieu dans des pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur, tandis que les pays à revenu très bas n’en ont administré que 0,4 pour cent.

Ils ont ensuite souligné la crise actuelle en Inde et ont déclaré qu’il était “impératif” d’assurer “un accès équitable aux vaccins au niveau mondial”.

Le couple a poursuivi: «Comme nous le constatons dans des pays comme l’Inde, l’urgence d’administrer des doses maintenant pour sauver des vies et arrêter la propagation du COVID-19 ne fait qu’augmenter.

“C’est pourquoi il est impératif que nous garantissions un accès équitable aux vaccins à l’échelle mondiale afin que les gens soient protégés, que les économies puissent se redresser et que cette pandémie mondiale puisse prendre fin partout.”

Dans leur lettre, ils ont demandé à Moderna et Pfizer d’engager au moins 100 millions de doses de leurs jabs et les ont exhortés à être livrés “dès que possible cette année”.

Ils ont poursuivi: << Toutes les mesures possibles pour accroître l'offre mondiale doivent être sur la table, y compris la suspension temporaire de la propriété intellectuelle et une collaboration publique-privée mondiale extraordinaire aboutissant à un transfert plus large de technologie et de savoir-faire.

«Nous appelons chacun de vous à mettre fin à votre opposition à ces mesures et à travailler en collaboration avec la communauté mondiale pour parvenir à un accès universel.

“Si nous travaillons ensemble dans l’intérêt public mondial, nous sauverons des vies en danger et nous vaincrons cette pandémie mortelle.”

Le duc et la duchesse de Sussex se joindront à Selena Gomez, Jennifer Lopez, les Foo Fighters, Ben Affleck et Jimmy Kimmel pour le concert Vax Live.

Le concert intervient alors que seulement 0,1% des doses mondiales ont été «administrées dans des pays à faible revenu, laissant des millions de personnes vulnérables».

D’autres apparitions incluent un certain nombre d’amis proches de Meghan, notamment Chrissy Teigen et Gayle King.

On pense que le président américain Joe Biden ainsi que le président français Emmanuel Macron, le premier ministre canadien Justin Trudeau et le dirigeant croate Andrej Plenkovic comparaîtront également.

À ce jour, plus de 155 millions de personnes ont été testées positives pour le virus mortel dans le monde.

Plus de 3 000 000 de personnes sont décédées après avoir contracté le virus.

Les États-Unis ont le plus grand nombre de cas à travers le monde après avoir dépassé 33 000 000.

En l’espace de 24 heures mercredi, 412 000 cas ont été enregistrés en Inde et les décès ont augmenté de 3 980.

Plus à venir…