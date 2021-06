Meghan et Harry «ne cesseront jamais d’être royaux» malgré les allégations de Megxit | Royale | Nouvelles

En mars, le palais de Buckingham a annoncé que le duc et la duchesse de Sussex avaient choisi de ne pas revenir dans la famille royale. Le couple a perdu divers parrainages et titres royaux. Mais Robert Lacey a déclaré que le couple “ne cessera jamais d’être royal”.

Apparaissant dans Good Morning Britain, l’auteur royal a expliqué que la famille royale du Sussex ne se couperait pas complètement.

Il a déclaré aux hôtes Susanna Reid et Adil Ray: “Le fait est qu’ils ne cesseront jamais d’être royaux.

“Nous ne cesserons jamais de considérer Harry comme le fils de Diana et le frère de William.

“En fin de compte, c’est l’intérêt qu’ils portent au reste du monde et je pense que c’est en fait une raison d’espérer pour l’avenir.

“Ils ne voudront jamais se couper.”

Daniela Elser, commentatrice royale pour News.com.au, a affirmé que les Sussex avaient conclu les accords en raison de leur statut royal.

Elle a déclaré : « Harry et Meghan n’ont pas été triés sur le volet par Netflix car ce sont les voix les plus talentueuses, réfléchies et créatives de la salle ; c’est parce qu’ils sont deux des personnes les plus célèbres au monde en ce moment.

“Bien sûr, le couple a probablement une poignée d’idées valables et a faim de se lancer dans son mandat autoproclamé pour changer le monde, un flux à la fois, mais ils ont décroché ces contrats à cause de qui est sa famille.

« Les titans de l’entreprise ne font pas la queue pour travailler avec eux, car une ancienne star de la télévision et un capitaine de l’armée à la retraite sont les producteurs prometteurs les plus excitants qu’ils puissent trouver ; c’est parce que les entreprises veulent pouvoir envoyer des tonnes de communiqués de presse vantant qu’elles ont une vraie vie de duc et de duchesse dans les livres.

M. Lacey, qui a écrit ” Battle of Brothers “, a également déclaré à GMB qu’il pensait que Harry et le prince William pourraient se réconcilier en dévoilant la statue de la princesse Diana.

Il a également écrit dans son livre révisé que les discussions sur une négociation familiale après les funérailles du prince Philip n’étaient pas vraies, suggérant également que les frères étaient en mauvais termes depuis un certain temps avant même que Harry ne se retire de ses fonctions royales.

Il a déclaré à GMB: “Apparemment, il n’en est rien sorti une fois qu’ils sont entrés à l’intérieur, certainement le rapport selon lequel ils avaient une grande famille à s’asseoir a été malheureusement démenti par les deux parties.

«Je pense que le sentiment était quand il s’agissait de l’interview d’Oprah, aussi horrible qu’elle soit avec toutes ces révélations familiales diffusées, c’est tout.

“Le sentiment était que vous ne pouvez pas avoir une négociation familiale sérieuse si cela doit être évoqué à la télévision américaine le lendemain. Cela rendrait les choses un problème.”