Meghan et Harry n’ont pas créé de podcast depuis un an malgré un accord de 18 millions de livres sterling avec Spotify | Royale | Nouvelles

Meghan et Harry, la duchesse et le duc de Sussex ont produit en décembre de l’année dernière un épisode de podcast spécial vacances de 35 minutes – et le seul à ce jour de l’accord de 18 millions de livres sterling du couple avec Spotify. Le géant du streaming audio a maintenant laissé entendre que quelque chose de nouveau pourrait bientôt arriver.

Le duc et la duchesse ont déclaré dans une déclaration commune après avoir signé l’accord avec Spotify : « Ce que nous aimons dans le podcasting, c’est qu’il nous rappelle à tous de prendre un moment et de vraiment écouter, de nous connecter les uns aux autres sans distraction.

« Lorsque nous nous entendons et entendons les histoires des autres, cela nous rappelle à quel point nous sommes tous interconnectés. »

La société de streaming audio a annoncé l’année dernière qu’elle s’attendait à un « lancement à grande échelle d’émissions » des Sussex tout au long de 2021.

Étant donné que Meghan et Harry n’ont sorti qu’un seul épisode, il est calculé que chaque minute a coûté 500 000 £ à la société de streaming.

En mars de cette année, dans un geste plein d’espoir, le couple a annoncé qu’il embauchait le producteur Ben Browning en tant que responsable du contenu pour Archewell Productions et Archewell Audio.

M. Browning a déclaré dans une déclaration à Forbes : « À partir du moment où ils ont partagé leur vision d’Archewell en tant que société de production mondiale qui mettra en lumière des voix diverses et partagera des histoires édifiantes, j’ai su que je voulais aider avec cette opportunité unique.

« C’est une entreprise passionnante à démarrer. »

Puis, en août, ils ont engagé la productrice de podcast Rebecca Sanaes en tant que responsable audio.

Spotify a déclaré lundi: « De grandes choses arrivent. Restez à l’écoute. »

L’équipe interne vétéran d’Archewell et la déclaration prometteuse du géant de l’audio suggèrent que les Sussex ont quelque chose en préparation.