Meghan et Harry «n’ont pas le monopole de la vérité» alors que le commentateur critique l’interview d’Oprah | Royal | Nouvelles

L’interview du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey au début du mois a laissé la famille royale se précipiter pour sauver sa réputation internationale. Le couple a publié une longue liste d’allégations graves à la fois sur le palais et sur des membres individuels du cabinet, qui auraient jeté la monarchie dans la tourmente. Le palais de Buckingham a finalement répondu à leurs accusations et a admis que les questions soulevées étaient «préoccupantes» et seraient prises «très au sérieux» – mais a notamment ajouté que «certains souvenirs peuvent varier».

Trois semaines après qu’ITV a diffusé pour la première fois la «conversation intime» – diffusée la veille aux États-Unis via CBS – un commentateur royal a également souligné que les Sussex «n’ont pas le monopole de la vérité».

Camilla Tominey a écrit: « Harry et Meghan n’ont pas le monopole de la vérité simplement parce que l’ami proche et voisin qui les a interviewés en échange de 7 millions de livres sterling de CBS a pris ce qu’ils ont dit comme un évangile. »

Oprah a été décrite comme une amie du couple pendant des années, même si elle n’aurait rencontré Meghan qu’une seule fois avant d’être invitée à leur mariage.

Oprah a également révélé dans l’interview qu’elle avait demandé à Meghan une interview avant même de se marier avec Harry, mais que le palais était intervenu et l’avait empêché d’aller de l’avant.

L’animateur de talk-show américain a depuis commencé à travailler sur une série sur la santé mentale avec Harry, à paraître sur AppleTV, et s’est rendu sur Instagram pour promouvoir le premier investissement de Meghan, Clevr Blends.

Oprah vit également juste en bas de la rue du couple dans leur nouvelle maison californienne à Montecito.

Même ainsi, Oprah a introduit leur entretien en disant « il n’y a pas de sujet qui soit interdit » et en notant qu ‘ »il n’y a pas eu d’accord, vous ne savez pas ce que je vais demander ».

Elle a également précisé que Meghan et Harry n’étaient pas payés pour avoir accepté le chat assis.

Meghan a discuté de «la vérité» à plusieurs reprises tout au long de son entretien, en commençant par ses allégations au sujet de sa belle-sœur Kate, duchesse de Cambridge.

Elle a déchiré les rapports qui ont surgi à l’automne 2018, affirmant que les deux femmes s’étaient brouillées sur les robes de demoiselle d’honneur au mariage de Meghan six mois auparavant.

Meghan a allégué que ces rapports étaient inexacts et que Kate s’était «excusée» après leur dispute mineure.

L’interview a relancé la guerre des mots en ligne entre ceux qui soutiennent la duchesse de Cambridge et ceux qui soutiennent la duchesse de Sussex.

Oprah a également demandé à Meghan: «Que pensez-vous du fait que le palais vous entende dire votre vérité aujourd’hui? Avez-vous peur d’un retour de bâton ou de leur réaction? »

Elle a répondu que «le cabinet joue un rôle actif dans la perpétuation des mensonges à notre sujet».

Mais, la majorité des affirmations de Meghan et Harry ont été soigneusement examinées à la suite de leur entretien explosif.

La duchesse de Sussex a affirmé qu’elle et son mari s’étaient mariés trois jours avant leur somptueuse cérémonie médiatisée le 19 mai 2018.

Elle a dit que c’était eux deux avec l’archevêque de Cantorbéry dans leur jardin arrière – seulement pour que leur certificat de mariage refait surface plus tard, prouvant qu’ils s’étaient officiellement mariés lors de l’événement télévisé.

L’affirmation selon laquelle le palais a emporté son passeport a également été sous les projecteurs, car Meghan aurait effectué une poignée de voyages à l’étranger, à la fois en privé et à titre officiel, pendant son séjour sur le front royal.

Écrivant dans The Telegraph, Mme Tominey a déclaré: «si Oprah n’était pas disposée à signaler les divergences entre les témoignages de Harry et Meghan, il est sûrement redevable aux journalistes royaux» de poser des questions clés sur les allégations du couple.