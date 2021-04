Meghan et Harry ont averti le public déjà fatigué de «  les entendre  » – «  Les gens s’ennuient!  » | Royal | Nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry sont peut-être déjà des gens «ennuyeux», selon un commentateur royal. Le duc et la duchesse de Sussex ont fait l’objet de nombreuses discussions et de nombreux reportages depuis leur entretien franc avec Oprah Winfrey. Chris Ship, animateur d’ITV Royal Rota, a discuté des dernières nouvelles royales sur son podcast.

Il a déclaré aux auditeurs: «Nous pourrions parler de la reine, nous pourrions parler du jeudi saint.

«Nous pourrions parler des dernières nouvelles concernant l’archevêque de Cantorbéry.

«Mais les gens s’ennuient probablement un peu d’entendre parler de Meghan et Harry.

« Certainement, ils me le disent sur Twitter. »

Le duc et la duchesse ne se sont pas officiellement prononcés publiquement depuis leur entretien avec Oprah le 7 mars.

Les révélations ont envoyé des ondes de choc dans le public et la famille royale.

Parmi eux, Meghan a discrédité la rumeur selon laquelle elle avait fait pleurer sa belle-sœur, Kate, duchesse de Cambridge, à l’approche du mariage des Sussex en 2018.

Au lieu de cela, «le contraire était vrai», et la future reine consort avait en fait fait pleurer Meghan.

Depuis l’interview, il a été rapporté qu’Harry avait parlé à la fois à Charles et à William.

Des sources ont raconté au Sunday Times le contact établi.

L’animatrice de télévision américaine Gayle King a également pataugé dans la tempête, révélant que les conversations n’avaient pas été «productives».

Depuis la déclaration du palais, il n’y a pas eu de mot officiel sur la crise.

Cependant, il a été rapporté que la monarchie envisageait d’embaucher un chef de la diversité suite à des accusations de comportement raciste.