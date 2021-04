Meghan et Harry ont averti qu’ils devaient «faire leurs preuves» en tant que «période de lune de miel» presque terminée | Royal | Nouvelles

La «chance» de Meghan Markle et du prince Harry sur l’intérêt du public pour leurs exploits va «s’apaiser», a averti un expert royal. Le duc et la duchesse de Sussex ont été informés qu’ils “devront faire leurs preuves” avec leurs divers emplois post-monarchiques. L’auteur de Finding Freedom, Omid Scobie, a expliqué au podcast Royally Obsessed pourquoi c’était important.

Il a déclaré aux auditeurs: «Nous verrons certainement la croissance de la fondation Archewell se poursuivre cette année.

«Nous avons beaucoup entendu parler des partenariats et des organisations initiaux avec lesquels ils travailleront pendant le reste de l’année.

“Donc je pense que nous allons voir beaucoup de ça avec le temps.

“Il sera très intéressant de voir comment ils continuent à travailler, ou ne fonctionnent pas, avec les médias.”

M. Scobie a poursuivi: «Je pense qu’ils ont de la chance, car quoi qu’ils fassent, il existe une sorte de presse qui cherche désespérément à avoir tous les détails.

«Mais il viendra un moment où ils devront également faire leurs preuves.

«Cette période de lune de miel avec l’excitation de ce qu’ils font peut s’apaiser un peu.

“C’est à ce moment-là que tout le monde demande:” D’accord, quels sont les produits? “”

Les Sussex ont signé un accord pluriannuel avec le géant américain du streaming Netflix l’année dernière.

Il a maintenant été annoncé que Harry’s Invictus Games sera au centre de leur première série sur la plateforme.

Dans un communiqué, le royal a déclaré: «Depuis les tout premiers Jeux Invictus en 2014, nous savions que chaque concurrent contribuerait à sa manière exceptionnelle à une mosaïque de résilience, de détermination et de résolution.

«Cette série donnera aux communautés du monde entier une fenêtre sur les histoires émouvantes et édifiantes de ces concurrents sur leur chemin vers les Pays-Bas l’année prochaine.

«En tant que première série d’Archewell Productions avec Netflix, en partenariat avec la Invictus Games Foundation, je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par le voyage à venir ou plus fier de la communauté Invictus pour avoir continuellement inspiré la guérison mondiale, le potentiel humain et le service continu.»