Meghan et Harry ont «de très grands projets pour 2022», car le public peut s’attendre à «en voir plus» | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, vont présenter de grands projets en 2022, car les observateurs royaux « vont en voir beaucoup plus ». Le duc et la duchesse de Sussex se sont installés dans une nouvelle vie à Montecito en Californie, ont acheté une maison de 11 millions de livres sterling, conclu des accords lucratifs de plusieurs millions de livres avec Netflix et Spotify et se sont portés volontaires pendant la crise du COVID-19. L’expert royal Neil Sean a affirmé que Meghan allait également « se remodeler2 en tant qu’activiste.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, M. Sean a déclaré: « Meghan est vraiment inspirée à devenir active.

« Je pense que ce qui se passe vraiment maintenant, c’est que vous vous dites: » Je peux vraiment aller de l’avant « .

« Apparemment, Harry et Meghan prévoient de très grands projets pour 2022.

« Vous allez en voir beaucoup plus et Meghan veut vraiment se transformer maintenant en une sorte d’activiste. »

Cela vient du fait que Meghan a été invitée à « réfléchir attentivement » à l’utilisation de son titre de duchesse de Sussex aux États-Unis après son récent lobbying.

Meghan a contacté les sénateurs républicains Shelley Moore Capito et Susan Collins sur leurs numéros privés pour demander de soutenir le congé parental payé et une politique climatique.

La sénatrice démocrate Kirsten Gillibrand avait donné les chiffres à la duchesse de Sussex et a déclaré qu’elle ferait partie d’un groupe pour travailler en congé payé à long terme. L’expert royal Jonathan Sacerdoti a mis en garde Meghan contre l’utilisation de son titre.

S’adressant à Express.co.uk, M. Sacerdoti a déclaré: « Je pense qu’il y a un sentiment que Meghan a des ambitions croissantes, mais peut-être plus en tant qu’activiste qu’en tant que véritable politicien.

« Je pense que ce serait une étape très audacieuse à faire, surtout si elle rappelle constamment à tout le monde qu’elle est la duchesse de Sussex.

« Elle a parfaitement le droit d’utiliser son titre, mais je pense qu’en s’impliquant davantage dans la politique, en particulier en Amérique, elle voudra peut-être réfléchir attentivement à l’utilisation du titre et à toute association entre la famille royale et une cause politique comme celle-là.

« C’est une cause politique que beaucoup d’entre nous pourraient soutenir, mais peu importe, apparaître dans des contextes plus politiques en Amérique, je pense que ce serait de plus en plus difficile pour quelqu’un qui souhaite toujours se lier à la famille royale.

« Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’elle ne le fera pas.

Alors que la commentatrice royale Hilary Fordwich s’en est pris à Meghan alors qu’elle faisait du lobbying bien qu’elle n’ait pas été élue.

S’adressant à Newsnation, Mme Fordwich a déclaré: « Du côté américain, nous n’avons pas élu Meghan Markle.

« Elle n’est pas élue. Le démocrate a déclaré qu’il y aurait plus d’appels téléphoniques que ces deux-là.

« Elle a dit, j’ai donné plus de numéros de sénateurs, il y aura peut-être plus d’appels téléphoniques.

« Elle a ajouté que Meghan Markle allait faire partie d’un groupe de personnes travaillant sur la durée de ce congé familial payé. »