Meghan et Harry: Expert sur la décision de sauter le Noël royal

Dans un sondage auprès de 20 592 personnes, organisé du 17 au 22 novembre, 93 % des électeurs ont déclaré que le duc et la duchesse de Sussex ne devraient pas retourner au Royaume-Uni pour Noël. Un répondant, Tunnicliffe, a déclaré : « Non ! Ils seraient aussi bienvenus qu’une ébullition sur les fesses, rester à l’écart pour toujours et un jour.

Un autre électeur, s’appelant « Le poète », a déclaré : « Ils ont fait leur lit, alors laissez-les s’y coucher à Montecito !

Certains participants ont estimé que le retour des Sussex au Royaume-Uni pour Noël n’aurait qu’un impact négatif sur le bien-être de la reine, en raison de leur capacité à « prendre le feu des projecteurs ».

« USA524 » a commenté : « Restez à l’écart. S’il y a eu un moment où la reine a besoin d’être entourée d’un environnement sans stress et aimant, c’est maintenant. »

Le lecteur d’Express, Trevonne, a fait remarquer : « J’espère que Meghan et Harry ne se mettent pas en tête de faire un message le jour de Noël de Montecito juste à P *** de la famille royale.

« Je ne laisserais pas passer Meghan car elle est devenue assez habile pour attirer les projecteurs de la famille royale quand cela lui convient, et ce serait le résultat s’ils mettaient le pied sur le sol britannique. »

Meghan et Harry n’ont pas encore confirmé s’ils rejoindraient la reine ce Noël (Image: .)

Lorsque la reine a passé une nuit à l’hôpital fin octobre, le duc de Sussex serait passé en « mode panique » et aurait maintenant hâte de la revoir bientôt.

Les spéculations avaient augmenté quant à savoir si les Sussex retourneraient au Royaume-Uni pour passer leur Noël avec la famille royale pour la première fois depuis plus de deux ans.

Mais des sources royales ont déclaré à Page Six que bien que le prince Harry et Meghan aient été invités à rejoindre le reste de la famille à Sandringham ce Noël, ils ne le feront probablement pas.

La source a déclaré: «Il y a beaucoup de choses qui entrent dans la logistique et la planification du Noël en famille, alors bien sûr, le personnel sait que Harry et Meghan ne viendront pas.

« S’ils l’étaient, ils l’auraient déjà communiqué à leur famille.

« Mais c’est le premier Noël de Sa Majesté sans son mari, alors on aurait pu espérer qu’ils voudraient être avec elle. »

« Je pense que tout le monde comprend qu’il y aura une frénésie quand ils reviendront tous les deux au Royaume-Uni, mais ils doivent déchirer le [Band-Aid] partez et continuez. »

Harry est revenu pour les funérailles de son grand-père en avril de cette année, mais Meghan a décidé de rester chez elle en Californie.

Des rapports ont fait surface selon lesquels le couple avait l’intention de se rendre pour le jubilé de platine de la reine en 2022.

Auparavant, une source avait déclaré au Sun que les Sussex avaient proposé de retourner au Royaume-Uni afin que la reine puisse enfin rencontrer Lilibet, maintenant âgée de cinq mois, pour la première fois, et revoir son petit-fils Archie.

Ils ont déclaré: «Harry et Meghan ont fait cette offre, mais beaucoup de gens sont choqués par le culot de celle-ci.

«Ils peuvent vraiment vouloir voir la reine, mais c’est à couper le souffle compte tenu de ce qu’ils lui ont fait subir cette année.

« Le personnel de Sa Majesté n’a pas encore répondu. En fait, il y a également eu des discussions sur Noël – et si une invitation devrait être envoyée à Harry et Meghan, après qu’ils en aient rejeté une l’année dernière.

Les tensions entre la famille royale ont augmenté au cours des deux dernières années (Image: .)

S’exprimant sur This Morning, le diffuseur Matthew Wright a suggéré que le couple avait peut-être choisi d’éviter de passer Noël avec la famille royale pour épargner à leur jeune fille le stress d’un long vol.

Il a fait remarquer : « Ils viennent, ils ne viennent pas. Ils viennent pour montrer à l’enfant, ils ne veulent pas montrer l’enfant.

« Je sais que lorsque nous avons eu Cassidy, nous n’envisagerions pas de prendre un vol long-courrier pendant les 18 premiers mois de sa vie.

Il a ajouté: « Lilibet a cinq, six mois, je pense qu’il est parfaitement compréhensible qu’ils ne veuillent pas nécessairement traverser la moitié de la planète pour Noël. »

Cependant, les Sussex ont emmené Archie au Canada à seulement sept mois pour célébrer Noël en 2019 avec la mère de Meghan, Doria.

