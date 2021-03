Meghan et Harry ont dit qu’ils avaient «trahi la famille royale» lorsqu’ils avaient «lancé une énorme bombe Megxit» | Royal | Nouvelles

S’exprimant un an après Megxit, l’auteur royal Penny Junor a déclaré: « Quand Harry et Meghan sont partis il y a un an, les gens ont été surpris et déçus parce qu’ils formaient un super couple. » Harry était un royal extrêmement populaire et Meghan était un grand atout pour la famille. . « Un an plus tard, je pense que beaucoup de gens sont vraiment en colère et pensent qu’ils ont trahi leur famille et lancé une énorme bombe au cœur de l’institution et ont en quelque sorte frappé le Royaume-Uni. »

Plus à venir…