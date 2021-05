Meghan et Harry ont donné un nom à leur fille avec un hommage touchant au prince Philip | Royal | Nouvelles

Le prochain bébé royal attendu, prévu pour l’été, pourrait être nommé Philippa en l’honneur de son arrière-grand-père, décédé le 9 avril, à l’âge de 99 ans. Les bookmakers ont réduit les chances sur le nom à 3/1 en battant d’autres concurrents proches tels que Diana et Elizabeth.

Jessica O’Reilly de Ladbrokes a déclaré: «Les fans royaux espèrent de plus en plus que Harry et Meghan nommeront leur fille Philippa, et nous avons été obligés de réduire les chances en conséquence, car c’est le seul nom que les parieurs soutiennent en ce moment.

Meghan et Harry ont annoncé qu’ils attendaient un autre bébé le jour de la Saint-Valentin.

Ils ont ajouté à la révélation lors de l’interview «tout dire» avec Oprah Winfrey – partageant que Meghan attendait une fille.

Dans sa dernière apparition à la télévision, Meghan a livré un message vidéo préenregistré, expliquant comment la pandémie de Covid-19 a affecté de manière disproportionnée les femmes, mais un commentateur royal a suggéré que Meghan était «sur le point d’accoucher d’un jour à l’autre».

Discutant de la vidéo, Christina Garibaldi a déclaré: “Elle a l’air fantastique. Elle est sur le point de sortir tous les jours et elle est tellement excitée d’accueillir une fille dans le monde et a utilisé cette plate-forme pour autonomiser les femmes, dire aux gens de se faire vacciner et utiliser sa voix pour bien.”

La princesse Eugénie et Zara Tindall ont accouché respectivement en février et mars – et ont choisi d’honorer le duc d’Édimbourg.

Ladbrokes a actuellement une cote de 5/1 sur «Diana» le nom du bébé – et de 10/1 sur Elizabeth.

Mme O’Reilly a ajouté: «Ce ne serait certainement pas une énorme surprise si Diana est utilisée, bien qu’il semble plus probable que ce soit un deuxième prénom.

«Compte tenu des liens du prince Harry avec l’armée, le nom de Poppy conviendrait parfaitement.»

Mme O’Reilly a ajouté: «Au cours des dernières semaines, les chances sur le bébé Philippa ont été fortement soutenues par les parieurs royaux, ce qui a forcé le surnom au favoritisme à partir de 33/1.

«Ce serait un geste incroyablement touchant pour Harry et Meghan d’appeler leur fille aînée Philippa, et les fans du couple sont apparemment convaincus qu’il y aura un clin d’œil à la mère et aux grands-parents de Harry quelque part dans le nom complet de la petite fille.