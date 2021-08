Meghan et Harry “ont envisagé” de nommer Royal qui a fait la prétendue remarque d’Archie

Le 9 mars, la reine a rompu son silence sur les problèmes soulevés par Meghan et Harry. “Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan”, a déclaré Buckingham Palace dans un communiqué en son nom. “Les problèmes soulevés, en particulier celui de la race, sont préoccupants. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de la famille.”

Plus tard dans la semaine, Prince William s’est exprimé lors d’une apparition publique où il a rencontré des enseignants touchés par la pandémie de coronavirus. Il a déclaré aux journalistes : “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste”, et a déclaré qu’il n’avait pas encore parlé avec son frère.

La mort du prince Phillip en avril a réuni la famille, à l’exception de Meghan, qui se reposait à la maison devant sa fille Lilibet Dianel’arrivée de juin. Après les funérailles, Scobie a écrit pour Bazaar.com que le rassemblement “a brisé la glace pour les conversations futures” entre Prince Charles, le prince William et le prince Harry.