Meghan et Harry ont fustigé pour avoir attaqué la famille royale tout en utilisant des titres pour conclure des méga-accords | Royal | Nouvelles

Le prince Harry a fait une apparition sur le podcast American Expert de Dax Shepard la semaine dernière pour parler de santé mentale. Au cours de l’entretien de 90 minutes, le duc de Sussex a continué à porter des accusations publiques dommageables contre des membres de sa famille, ainsi que contre l’institution royale. En plus de critiquer les compétences parentales de son père, il a décrit la vie royale comme “un mélange entre The Truman Show et vivre dans un zoo” et a affirmé qu’il voulait sortir quand il avait au début de la vingtaine.

Il a dit à ses hôtes: «Je pensais que je ne voulais pas de ce travail, je ne voulais pas être ici.

“Je ne veux pas faire ça. Regarde ce que ça a fait à ma mère.”

Cependant, la commentatrice royale Daniela Elser a souligné une autre ligne qui l’a frappée comme particulièrement révélatrice.

À un moment donné, Harry dit: “Ma femme a eu l’explication la plus étonnante à cela, qui est …” Vous n’avez pas besoin d’être une princesse.

“Vous pouvez créer la vie qui sera meilleure que n’importe quelle princesse.” “

Dans un éditorial pour news.com.au, Mme Elser ne peut s’empêcher de se demander pourquoi Meghan et Harry insistent pour conserver leurs titres si la famille royale est une telle “institution toxique”.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry a mis en garde contre le gouffre avec le prince Charles “ difficile à combler ”

Elle écrit: “Un schéma clair est apparu cette année: Harry et Meghan critiquent très vivement la maison royale, le monde est un peu choqué, les journalistes royaux grognent, les perles sont serrées, les critiques du palais citent les critiques des Sussex comme une preuve encore plus à quel point tout le concept est cassé, puis le couple revient à annoncer de nouvelles offres commerciales et à utiliser leurs titres Duke et Duchess.

“La question à un million de dollars, ou est-ce que ce devrait être la question à 180 millions de dollars, voici – Harry et Meghan remporteraient-ils des contrats aussi lucratifs sur le plan stratosphérique s’ils n’étaient que M. et Mme Mountbatten-Windsor?

“Harry aurait pu dire à la foule lors d’une apparition pour son initiative d’éco-voyage Travelyst l’année dernière” Appelez-moi juste Harry “mais dans le monde commercial, le duo semble plus qu’heureux d’être connu sous le nom de duc et duchesse de Sussex à Hollywood ou Silicon Valley vient appeler avec leurs dents coiffées et leurs gros chéquiers.

NE MANQUEZ PAS

Royal Family LIVE: la reine a dit d’arracher les titres de Harry et Meghan [Insight]

L’interview de Meghan et Harry Oprah a laissé le prince Charles “ coupable ” déchiré [Reveal]

La rangée de titres de Meghan et Harry pourrait “ donner aux républicains la chance de fléchir les muscles ” [Spotlight]

“Cette déconnexion entre les critiques persistantes et meurtrières des Sussex contre le palais et leur volonté continue de déployer leurs titres lors d’entreprises lucratives ou d’apparitions publiques de renforcement de la marque devient de plus en plus évidente.”

Depuis qu’ils ont quitté la famille royale et ont déménagé en Californie, le duc et la duchesse de Sussex ont signé un certain nombre d’accords commerciaux lucratifs.

Le couple a signé des contrats de plusieurs millions de dollars avec les géants du streaming Netflix et Spotify, et a récemment annoncé un nouveau partenariat avec Proctor and Gamble.