Meghan Markle a déclaré qu’elle et Harry avaient eu une cérémonie de mariage secrète avec l’archevêque de Cantorbéry dans leur «arrière-cour» trois jours avant leur grand mariage royal. La duchesse a dit « personne ne savait » et le couple a partagé ses vœux personnels pour « juste nous deux ». Mais tous les mariages de l’Église d’Angleterre exigent légalement deux témoins, de sorte que le «mariage» aurait pu être une bénédiction.

«Je tourne légèrement cela à l’envers parce qu’Harry a souvent accusé les médias et le grand public de cet énorme intérêt pour leur vie privée et de la façon dont ils ont été assiégés avec eux au cours des deux dernières années.

«On dirait que c’était une belle et heureuse cérémonie humaniste dans leur jardin arrière.

«Je ne suis pas sûr que ce soit entièrement le cas parce que vous devez avoir des témoins et qu’il y a un processus juridique à suivre.

L’actrice Janina Gavankar, amie de Meghan depuis environ 17 ans, a déclaré qu’elle parlait régulièrement aux deux hommes et qu’ils prévoyaient désormais de se concentrer sur le travail environnemental et humanitaire auquel ils s’étaient attachés au départ.

La commentatrice Sarah Vine a ajouté: « Quand j’ai regardé cela, j’ai pensé, c’est une partie de leur mariage qui est vraiment privée et là vous nourrissez des poulets avec Oprah qui en parle au monde. »

Gavankar, 40 ans, a déclaré qu’elle avait à l’époque été rendue «inquiète, terrifiée, triste» par les problèmes de santé mentale de son amie.

Elle a ajouté: «Après avoir lu cette courte déclaration qui est sortie du palais de Buckingham aujourd’hui, j’ai ressenti deux choses.

«D’un côté, j’ai pensé: je suis tellement reconnaissant qu’ils reconnaissent enfin l’expérience.

« Mais d’un autre côté, je suis bien conscient que la famille et le personnel en étaient bien conscients, et bien que leurs souvenirs puissent varier, les nôtres ne le sont pas, car nous l’avons vécu avec eux. Il y a beaucoup de courriels. et des textes à l’appui. «