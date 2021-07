Meghan et Harry ont laissé le visage rouge alors que les plans de carrière se retournent contre « Complètement par la fenêtre » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 39 ans, et le prince Harry, 36 ans, ont quitté leurs fonctions royales seniors pour avoir une vie privée loin des projecteurs publics. Mais l’expert royal Emily Andrews a expliqué que le duc et la duchesse de Sussex devaient en révéler plus sur leurs “moments privés” pour alimenter leur marque royale aux États-Unis. Dans le documentaire de Channel 5 Meghan at 50: The Climb to Power, elle a expliqué que le couple devait “rappeler” aux gens qu’ils étaient toujours royaux.

Mme Andrews a déclaré: “En raison de la marque royale, ils peuvent obtenir tous ces accords de plusieurs millions de dollars, mais le problème avec cela est qu’ils doivent continuer à rappeler à tout le monde qu’ils sont royaux et pour ce faire, cela implique de donner de plus en plus.

“Ils doivent parler de moments plus privés.”

L’historien royal Ed Owens a ajouté: “Harry et Meghan ont toujours soutenu qu’ils n’avaient pas suffisamment d’intimité, que leur vie était difficile et pesante à cause de l’éclat des médias.

“Ensuite, ils vont aux États-Unis et ce récit continue jusqu’à ce qu’ils s’ouvrent soudainement sur tout en acceptant une interview avec Oprah Winfrey.

“Soudain, cette idée d’intimité passe complètement par la fenêtre.

“Au lieu de cela, ils s’ouvrent très publiquement en sachant que des millions de personnes vont voir et avoir un aperçu de l’histoire derrière la séparation de Harry et Meghan et de la maison de Windsor.”

Cela survient alors que le « chagrin » du duc et de la duchesse de Sussex après la mort du duc d’Édimbourg sera documenté dans le nouvel épilogue d’un livre sur le couple.

Finding Freedom a été mis à jour depuis sa publication l’été dernier avec un nouveau chapitre qui, selon l’éditeur HarperCollins, racontera également “le parcours de guérison émotionnelle de Meghan, de la perte d’un enfant à la naissance de leur fille”.

Le livre des co-auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand relate la romance et la brève période du duc et de la duchesse en tant que membres de la monarchie avant qu’ils ne se séparent pour forger une nouvelle vie pour eux-mêmes et leur fils Archie en Amérique.

HarperCollins a déclaré que l’épilogue de l’édition de poche partagera: “Dans les coulisses de l’interview révolutionnaire de Harry et Meghan avec Oprah, les détails du déménagement du couple en Californie (et) les diverses initiatives philanthropiques et commerciales dans lesquelles les Sussex ont été impliqués depuis leur déménagement et ce qui va arriver avec Archewell Productions.”

Il comportera également: “Les défis continus auxquels le couple est confronté en ce qui concerne la vie privée et la presse britannique (et) le chagrin que le couple a ressenti à la suite de la mort du prince Philip.”

Le livre mis à jour, qui sera mis en vente le 31 août – la date à laquelle Diana, princesse de Galles a été tuée dans un accident de voiture en 1997 – aurait été écrit avec la participation des personnes les plus proches des Sussex.

Les raisons de la décision de Meghan et Harry de quitter la famille royale et de déménager en Californie l’année dernière ont été révélées pour la première fois, sept mois après la publication du livre, dans l’interview du couple avec Oprah Winfrey.

Le couple a laissé la famille royale en crise avec une série de révélations choquantes qui ont dépeint la monarchie comme une institution raciste et indifférente.

Meghan et Harry ont dévoilé leur brève vie en tant que couple royal actif, alléguant qu’un membre de la famille – pas la reine ou Philip – a fait un commentaire raciste à propos de leur fils, et comment la duchesse avait des pensées suicidaires mais ses démarches auprès de la monarchie pour obtenir de l’aide ont été refusés.

Winfrey est resté bouche bée lorsque la duchesse – le premier membre métis de la monarchie britannique moderne – a déclaré qu’un autre royal s’inquiétait de la couleur de la peau de leur fils Archie.