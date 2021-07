Meghan et Harry ont offert un prix environnemental malgré l’utilisation répétée d’un jet privé | Royale | Nouvelles

Meghan et Harry ont ajouté un autre prix à leur répertoire après avoir été félicités pour leurs décisions environnementales “éclairées”. Population Matters, une organisation caritative basée au Royaume-Uni qui milite pour une “population humaine durable”, a déclaré qu’elle avait choisi le couple comme “modèles” environnementaux pour avoir décidé de ne pas avoir plus de deux enfants. Ceci dans le but de réduire leur impact sur la planète.

Harry avait précédemment déclaré à British Vogue que lui et Meghan auraient un “maximum” de deux enfants, qu’ils ont à Archie et Lilibet.

Un porte-parole de Population Matters a déclaré: “En choisissant et en déclarant publiquement leur intention de limiter leur famille à deux, le duc et la duchesse de Sussex contribuent à assurer un avenir meilleur à leurs enfants et fournissent un modèle pour les autres familles.

« Avoir une famille plus petite réduit notre impact sur la Terre et offre une meilleure chance à tous nos enfants, leurs enfants et les générations futures de s’épanouir sur une planète saine.

“Nous félicitons le duc et la duchesse d’avoir pris cette décision éclairée et d’avoir affirmé qu’une petite famille est aussi une famille heureuse.”

Meghan et Harry ont tous deux tenté de devenir des piliers de la campagne de lutte contre le changement climatique d’origine humaine.

Plus tôt cette année, dans le premier épisode de son nouveau documentaire Apple TV+, “The Me You Can’t See”, Harry l’a décrit comme l’un des deux “problèmes les plus urgents” auxquels le monde est confronté.

Cependant, le prix contraste fortement avec les inquiétudes de beaucoup concernant l’utilisation de jets privés par le couple.

Le rapport le plus récent sur les vols privés de Meghan et Harry date de mai 2020, lorsque l’acteur, réalisateur et producteur Tyler Perry aurait prêté son Embraer Lineage 1000E pour transporter le couple de Vancouver à Los Angeles, où ils déménageaient.

JUSTIN: Kate “désespérément bouleversée” après que William “baisse son image”

C’est l’année précédente, en 2019, que leurs habitudes de vol ont été mises à l’honneur.

Ils avaient volé du Royaume-Uni à Ibiza en jet privé pour des vacances privées en août, un voyage qui, selon les rapports de l’époque, avait coûté environ 20 000 £.

Juste avant cela, Harry avait suivi des dizaines de célébrités au sommet Google en Sicile via un jet privé, a rapporté le Daily Mail.

Les voyages étaient à quelques semaines d’intervalle.

Andrew Murphy, directeur de l’aviation chez Transport & Environment (T&E), a déclaré cette année : « Voler en jet privé est probablement la pire chose que vous puissiez faire pour l’environnement.

“Et pourtant, les super-pollueurs super riches volent comme s’il n’y avait pas de crise climatique.

Cependant, il a ajouté: “L’avantage est que le marché des jets privés est idéalement adapté pour aider à réaliser le moment Tesla de l’aviation, faisant des avions à hydrogène et électriques une réalité.”

Un rapport de T&E a suggéré que “sept des 10 routes les plus polluantes empruntées par les avions privés en Europe se trouvent sur l’axe Royaume-Uni-France-Suisse-Italie”, et que “les jets privés au départ du Royaume-Uni et de la France sont la plus grande source de pollution , représentant plus d’un tiers (36 %) des émissions des vols privés en Europe à eux deux.”

Pourtant, quelques semaines plus tard en 2019, Meghan et Harry ont rendu visite à leur ami Sir Elton John dans son manoir de la Côte d’Azur en jet privé.

Cela a provoqué un tollé, beaucoup s’insurgent contre l’utilisation successive et constante par le couple de l’avion énergivore.

A NE PAS MANQUER

Meghan et Harry “pourraient empêcher la reine d’assister” au baptême de Lili [REPORT]

Les Britanniques furieux alors que le prince George au cœur brisé se moque des fans écossais [INSIGHT]

Le plan d’« empire mondial » de Meghan Markle et du prince Harry frappe un mur de briques [ANALYSIS]

Les rapports à l’époque suggéraient qu’ils avaient effectué quatre voyages en jet privé en 11 jours.

Sir Elton a été rapide à leur défense, cependant.

Il a déclaré qu’il avait fourni à Meghan, Harry et Archie son propre jet privé pour “maintenir un niveau élevé de protection indispensable”.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a déclaré: “Je suis profondément bouleversé par le récit déformé et malveillant d’aujourd’hui dans la presse concernant le séjour privé du duc et de la duchesse de Sussex chez moi à Nice la semaine dernière.

“La mère du prince Harry, Diana princesse de Galles, était l’une de mes amies les plus chères. Je ressens un profond sentiment d’obligation de protéger Harry et sa famille de l’intrusion inutile de la presse qui a contribué à la mort prématurée de Diana.

“Après une année mouvementée à poursuivre leur travail acharné et leur dévouement à la charité, David et moi voulions que la jeune famille passe des vacances privées dans la sécurité et la tranquillité de notre maison.

“Pour maintenir un niveau élevé de protection indispensable, nous leur avons fourni un vol en jet privé.”

Il a également déclaré qu’il avait payé pour compenser le carbone de leur voyage.

Dans l’édition de septembre du magazine Vogue – qui a été édité par Meghan – Harry a promis son soutien et son amour pour la nature, et sa volonté d’aider à lutter contre le changement climatique.

Il a déclaré: “Nous sommes la seule espèce sur cette planète qui semble penser que cet endroit nous appartient, et seulement nous.”

Et dans un article sur la page Instagram de Sussex Royal en juillet 2019, il a écrit : « Les dommages environnementaux ont été traités comme un sous-produit nécessaire de la croissance économique.

“Ce n’est que maintenant que nous commençons à remarquer et à comprendre les dommages que nous avons causés.

“Avec près de 7,7 milliards de personnes habitant cette Terre, chaque choix, chaque empreinte, chaque action fait une différence.”