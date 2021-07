Meghan et Harry ont publié un podcast Spotify en 7 mois malgré un accord de 25 millions de dollars

in

Après avoir signé un accord exclusif de podcasting de 25 millions de dollars avec Spotify l’année dernière, Meghan et Harry n’ont publié qu’un épisode de 35 minutes.

Et vous pensiez que garder les musiciens dans les temps était difficile. Maintenant, Spotify découvre que la gestion des personnalités des podcasts peut être tout aussi délicate. Plus tôt cette semaine, Meghan Markle et le prince Harry ont signalé qu’ils rentraient en studio pour reprendre la création de podcasts, après avoir publié un seul bref épisode au cours des 7 derniers mois.

Le couple a sorti son premier épisode en décembre de l’année dernière, peu de temps après avoir signé son contrat exclusif lucratif de 25 millions de dollars sur Spotify. L’épisode n’a duré que 35 minutes. Depuis ce moment, c’est le silence radio – ou plus précisément, le silence des podcasts – une situation qui pourrait déclencher des problèmes de rupture de contrat si de nouveaux épisodes n’apparaissent pas bientôt.

Comiquement, un rapport a calculé que le duo royal gagne environ 673 000 $ par minute enregistrée. Cela bat certainement le taux de redevance des artistes de Spotify d’un tiers de centime par flux.

Il bat probablement aussi le tarif à la minute de Joe Rogan : après avoir signé un contrat de podcast exclusif de 100 millions de dollars avec Spotify l’année dernière, Rogan a produit du contenu. En effet, The Joe Rogan Experience propose souvent trois podcasts ou plus par semaine, chaque épisode dépassant généralement deux heures. Livre pour livre, Rogan a facilement produit un retour sur investissement plus élevé pour Spotify, malgré le prix plus élevé.

Mais Meghan et Harry ont maintenant signalé qu’ils devenaient sérieux. Le duo embauche maintenant la productrice de podcast Rebecca Sananes pour diriger l’empreinte Archewell Audio du duo. Sananes apporte une sérieuse expérience de production à la table, bien qu’elle ne devrait pas commencer avant août selon le Hollywood Reporter. Sananes était auparavant le producteur principal du podcast Pivot de Vox Media et du magazine New York.

Maintenant, la question est de savoir si Meghan et Harry commenceront à tenir leur engagement. Cela reste à voir, bien que la situation montre à quel point l’incursion de Spotify dans le podcasting a été délicate. Parce que même lorsque les podcasteurs fournissent du contenu comme convenu, il n’est pas clair que Spotify augmente sa base d’abonnés ou son ARPU (revenu moyen par utilisateur).

Cela met un frein au cours de l’action Spotify, d’autant plus que la catégorie plus large atteint un plateau. Plus tôt cette semaine, un rapport d’analystes de Bernstein s’est demandé si le récent boom du podcasting était terminé. Selon l’analyste, la croissance d’une année sur l’autre parmi les 10 principaux éditeurs de podcasts l’année dernière s’est poursuivie à un rythme effréné, dépassant souvent les 50 % pendant certains mois. Mais ce rythme effréné s’est arrêté en février, lorsque le taux de croissance en glissement annuel a ralenti à seulement 1,7%.

La croissance d’une année sur l’autre est passée en territoire négatif ces derniers mois, ce qui sonne l’alarme chez Bernstein. “Avec toute l’attention portée à la tenue de l’engagement pour le streaming vidéo et les jeux vidéo à mesure que la pandémie se déroule, nous avons trouvé peu d’investisseurs posant la même question sur le podcasting”, a noté Bernstein. “Ce qui devrait avoir beaucoup d’importance, étant donné la concentration et le capital que Spotify y consacre.”