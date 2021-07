Meghan et Harry ont retardé leur lune de miel après que William “en a eu marre de faire tout le travail” | Royale | Nouvelles

Les princes William et Harry se sont tenus côte à côte lors du dévoilement de la statue de la princesse Diana plus tôt ce mois-ci. Alors que les deux essayaient de faire front commun pour honorer le 60e anniversaire de leur mère, les frères ne semblaient pas trop s’engager les uns avec les autres. La réunion est intervenue après que Harry et son épouse, Meghan Markle, aient déclenché une série de réclamations explosives contre la famille royale dans une interview avec Oprah – notamment que la duchesse avait été confrontée au racisme et n’était pas soutenue lorsqu’elle luttait contre sa santé mentale.

Le duc de Sussex a également admis lors de l’entretien que la relation entre lui et son frère est désormais “spatiale”.

Depuis que Buckingham Palace a annoncé une scission entre les ménages de Cambridge et du Sussex en 2019, des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles les beaux-parents royaux se disputaient.

Peu de temps après l’annonce, des rapports ont émergé suggérant qu’il y avait des tensions entre Harry et William.

L’auteur royal Katie Nicholl a affirmé que les problèmes des frères provenaient de William, qui “a exhorté à la prudence d’une manière fraternelle bien intentionnée” lorsque Harry a commencé à devenir sérieux avec Meghan.

Harry aurait été laissé en colère et blessé par les commentaires de son frère.

Les choses ne se sont pas améliorées à partir de là.

Selon le documentaire de 2018 « Harry et Meghan : les 100 premiers jours », le couple a retardé leur lune de miel après leur mariage parce que le prince William était « fatigué de faire tout le travail ».

L’auteur royal Duncan Larcombe a déclaré: “Après le mariage, tout le monde s’attendait à ce qu’ils disparaissent quelque part vers une île exotique.

JUST IN: Le plan secret de John Major pour sauver la famille royale

Certains rapports indiquent que le couple s’est envolé pour le Botswana, où le couple a passé ses premières vacances ensemble en 2016.

D’autres ont suggéré la Namibie, mais le prince Harry a depuis nié avoir visité le pays du sud-ouest de l’Afrique.

Alors que la destination de vacances du duc et de la duchesse de Sussex n’est toujours pas claire, le couple aurait profité d’une « lune de bébé » l’année suivante à l’hôtel cinq étoiles Heckfield Place dans le Hampshire.

Selon The Sun, le couple a séjourné dans la chambre la plus chère qui, pour le prix de 10 000 £ la nuit, comprend deux terrasses privées et une salle à manger.