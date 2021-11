Écrivant sur le duc et la duchesse de Sussex sur Twitter, l’expert @RoyalArjan a déclaré que, malgré la présence médiatique « explosive » des couples, « ils ne sont toujours pas les superstars humanitaires qu’ils aspirent à être ». Cela survient après que Meghan Markle est apparue dans le talk-show américain Ellen jeudi soir, huit mois seulement après qu’elle et le prince Harry se soient assis pour une interview révélatrice avec Oprah Winfrey. L’interview de la duchesse Meghan avec Ellen DeGeneres l’a vue discuter des détails intimes de sa vie familiale avec le prince Harry et leurs deux enfants Archie et Lillibet.

S’adressant à la présentatrice américaine, elle a déclaré: « Quelqu’un a dit à H (Harry) et moi que lorsque vous avez un enfant, c’est un passe-temps et que deux enfants sont parents.

« Soudain, nous avons réalisé : « oh d’accord », tout le monde parle de ce que c’est pour le deuxième enfant, mais personne ne parle de l’ajustement pour le premier enfant lorsque le deuxième arrive.

« Je pense qu’ils ont ce moment de, ‘oh, c’est amusant, oh, c’est comme ça maintenant’. »

Elle a également participé à une série de farces devant des vendeurs d’étals de marché sans méfiance.

La duchesse a utilisé un écouteur caché pour suivre les instructions de Mme DeGeneres, notamment en chantant une chanson inventée « Je suis un chaton, miaou, miaou, miaou », tout en portant des oreilles de chat à imprimé léopard.

Elle a dit à un vendeur vendant de la sauce piquante : « Laissez maman en goûter », ajoutant : « Mon pote adore la sauce piquante ».

De nombreux fans royaux ont riposté à l’interview, affirmant qu’elle « se moquait de la royauté britannique ».

Un critique a écrit sur Twitter : « Le moment est certainement venu de retirer à Meghan son titre royal au motif qu’elle n’agit pas de manière appropriée en public pour porter le titre qui représente la famille royale. »

Pendant ce temps, la reine a été félicitée pour sa force et son « esprit d’État » pour avoir persévéré malgré ses problèmes de santé.

Parlant de sa décision de ne pas prendre sa retraite, le chroniqueur et ancien rédacteur en chef de Spiked Brendan O’Neill a déclaré que la reine avait un sens « très rare » du « devoir » et de la « loyauté ».

S’adressant à Australian Sky News, il a déclaré: « Le Queen’s 95 et elle est déjà de retour au travail. Quand personne au monde ne lui reprocherait d’avoir enfin pris sa retraite. »

Il a également comparé la reine au duc et à la duchesse de Sussex, s’en prenant au couple qui, selon lui, s’est « volé en Amérique ».

Le commentateur a déclaré: « Elle a le sens du devoir, elle continuera probablement jusqu’au bout. »

«C’est très rare de nos jours, comme nous l’avons vu du prince Harry qui s’est enfui en Amérique parce qu’il aurait été traité de manière injuste par certains membres de la famille royale.

« C’est très rare ce sens du devoir, mais la reine l’a définitivement. »