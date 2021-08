Meghan et Harry ont un impact aux États-Unis – “Plus de bagages qu’un entrepôt Louis Vuitton” | Royale | Nouvelles

in

Non seulement la perception du couple a changé, mais ils ont apporté beaucoup de “bagages” avec eux en Californie, a déclaré Daniela Elsa. En raison de la guerre des mots avec la famille royale, Mme Elsa a affirmé que le couple “n’avait plus la poussière d’étoile magique” qu’ils avaient autrefois. Écrivant pour News.au, elle a déclaré: “Beaucoup de choses peuvent changer en 15 mois, surtout quand Harry et Meghan ont passé la plus grande partie de cette année à partager leur” vérité “avec toute l’urgence refoulée d’un professeur de yoga récemment divorcé qui a pris la journalisation.

“Oui, ils ont peut-être démontré encore et encore leur empressement à se lancer dans des œuvres caritatives mais ce qui les définit aujourd’hui n’est pas leur dure greffe mais le tumulte et le drame qu’ils ont déchaînés sur la maison royale et sa famille.

“Ce que cela signifie, c’est que le couple n’apporte plus simplement avec lui la poussière d’étoile magique de la royauté mais plus de bagages qu’un entrepôt Louis Vuitton.

“Par conséquent, s’étant transformés en personnalités publiques polarisantes et séparatrices, sont-ils toujours les invités de prix qu’ils auraient pu être?”

Depuis qu’ils ont confirmé leur départ en tant que membres de la famille royale plus tôt cette année, Meghan et Harry ont fait une série d’allégations explosives visant la firme.

Les deux ont affirmé qu’ils avaient été isolés par l’institution et qu’ils avaient même souffert de problèmes de santé mentale.

Harry a également commenté sa relation tendue avec son frère et son père au cours des dernières années.

Loin de la guerre des mots du couple avec le cabinet, ils ont également travaillé pour augmenter leurs profils médiatiques aux États-Unis.

Parallèlement à l’interview initiale avec Oprah, Harry a également participé à une série en six parties intitulée “Me You Can’t See” pour Apple TV.

Depuis la série, Harry a également annoncé la sortie de ses mémoires.

Le livre sortira l’année prochaine dans ce que le duc prétend être un récit véridique de sa vie.

Il a déclaré: “J’écris ceci non pas comme le prince que je suis né mais comme l’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

Meghan a également annoncé le projet 40×40 cette semaine pour marquer son 40e anniversaire.

Le projet demande aux chiffres de donner 40 minutes de leur temps pour encadrer une femme de retour sur le marché du travail post-Covid.

Melissa McCarthy, Adele et Justin Trudeau ont promis leur soutien à la campagne.

