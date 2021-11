Meghan et Harry ont un tapis sous eux alors que les membres de la famille royale « battent les Sussex à leur propre jeu » | Royale | Nouvelles

Meghan et Harry se sont fait entendre ces derniers jours tandis que des membres supérieurs de la famille royale ont participé au sommet COP26 de Glasgow. Mais cela a déclenché une crise d’identité pour les Sussex alors qu’ils luttent pour rester pertinents, affirme Camilla Tominey.

Décrivant l’approche du couple, Mme Tominey a déclaré: « Le duc et la duchesse de Sussex sont en mode d’auto-promotion, ce qui les met dans une situation problématique lorsqu’il s’agit d’être pertinents pendant la Cop26. »

Dans une vidéo publiée en ligne discutant de la situation, Mme Tominey a déclaré que les Sussex « augmentaient leur solde bancaire », ce qui, selon elle, le rend problématique alors qu’ils tentent de renforcer leur image de « leader du changement mondial ».

Parlant de la façon dont les autres membres de la famille royale éclipsent les Sussex, le rédacteur en chef adjoint du Daily Telegraph a déclaré: «La famille royale a une bonne histoire lorsqu’il s’agit de s’exprimer sur l’environnement, elle a un héritage, à commencer par le duc d’Édimbourg et le Prince de Galles qui couvrait les questions environnementales avant qu’elles ne soient à la mode.

Elle a également félicité le prince William pour son rôle dans le prix Earthshot.

Cela, selon elle, rendait la famille royale beaucoup plus crédible que certains des politiciens qui n’ont pas eu d’impact lors du sommet, célèbrement critiqué par la militante Greta Thunberg qui l’a qualifié de « bla bla bla ».

Mme Tominey a déclaré que les politiciens étaient là pour l’impact des élections, mais il était moins facile de critiquer les membres de la famille royale qui font campagne sur le sujet depuis des décennies.

Elle ajoute que les membres de la famille royale ont volé la vedette à Harry et Meghan, car leur rôle en « marge » du sommet a eu peu d’impact.

Elle déclare que les partisans de Harry et Meghan prétendront sans aucun doute que d’autres membres de la famille royale « prennent une feuille du livre des Sussex » en ce qui concerne les problèmes environnementaux.

Pourtant, Mme Tominey ramène l’idée sur Terre en suggérant que le duc d’Édimbourg était le « éco-guerrier vert d’origine ».

Elle déclare que l’approche pionnière du prince Philip en matière d’environnement est la raison pour laquelle la reine l’a tant fait référence dans son discours vidéo à la COP26.

L’analyste s’est également empressé de souligner l’absence des Sussex lors de l’événement.

Bien que la reine se réfère toujours à Harry et Meghan comme des membres importants de la famille, l’expert a ajouté: « Elle a toujours insisté sur le fait que Harry et Meghan restent des membres très appréciés de la famille – mais quand vous en arrivez aux affaires et aux affaires de la royauté, en fait, ils sont maintenant à l’extérieur de la tente.

Ajoutant à l’idée qu’il est presque impossible d’avoir un impact à distance, l’observateur royal a poursuivi en disant : « C’est tellement difficile pour eux de rivaliser avec un sommet mondial avec une présence politique et royale de haut niveau.

Elle a ajouté: « C’est en dehors de cette scène principale et donc ça va avoir moins de puissance. »

Harry s’est notamment vu refuser la permission de déposer une couronne en son nom au cénotaphe cette année, car il n’était plus considéré comme un membre actif de la famille royale.

De plus, il s’est vu refuser le droit de porter son uniforme militaire lors d’une récente cérémonie de présentation aux États-Unis au personnel américain.

Depuis qu’ils se sont retirés de la ligne de front de la famille royale, les Sussex ont fait l’objet d’un examen minutieux de leurs allégations d’environnement toxique au sein de la maison de Windsor.

En parlant avec Oprah Winfrey, il a été affirmé qu’un royal senior avait mis en doute la couleur de peau avec laquelle le bébé Archie naîtrait.

De plus, les relations entre Meghan et la duchesse de Cambridge seraient également mauvaises.

Meghan a également été fortement critiquée pour son utilisation du titre royal dans la promotion d’intérêts politiques aux États-Unis.