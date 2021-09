Meghan et Harry perdent des fans américains car la majorité «se désintéresse» des mémoires de Duke | Royale | Nouvelles

in

Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 36 ans, ont quitté leurs fonctions royales en mars 2020 et ont quitté le Royaume-Uni pour une vie financièrement indépendante en Californie. Mais le duc et la duchesse de Sussex ont été critiqués pour les récentes interviews sur la vie royale. Le présentateur de GB News, Nigel Farage, a affirmé que le couple royal avait fait “quelques dommages” avec leurs commentaires, mais les fans royaux commencent à s’en désintéresser.

S’exprimant sur GB News, M. Farage a déclaré: “Cela a fait des dégâts, mais je sens un changement.

« Dans les sondages récents, lorsqu’on a demandé aux gens s’ils étaient intéressés à acheter ou à lire le nouveau livre, une grande majorité était totalement et complètement désintéressée.

“Je pense que c’est là que nous allons avec ça.

“La plupart des gens que je connais ne veulent plus jamais entendre un autre mot de leur part.

“En fin de compte, ils se discréditent. Ils le font rapidement dans ce pays, cela commence également à se produire aux États-Unis où ils sont loin d’être aussi populaires qu’avant.

“À court terme, ils ont nui à la monarchie. À plus long terme, je ne pense pas qu’ils feront la différence.”

Ses commentaires interviennent alors que le couple royal a été exclu de la liste des invités de la fête d’anniversaire de Barack Obama le mois dernier – une décision que la famille royale “ne surmontera pas, a affirmé l’experte royale Angela Levin.

“Je suis sûr qu’ils ne s’en sont pas remis et qu’ils ne le feront pas avant de nombreuses années.”

Cela survient alors que le duc et la duchesse de Sussex devraient avoir une “période chargée” après l’arrivée de leur deuxième enfant alors que les Sussex lancent du contenu pour leurs projets Netflix et Spotify.

Harry et Meghan ont signé des contrats de plusieurs millions de dollars avec Netflix et Spotify pour créer du contenu pour les plateformes après avoir quitté la famille royale en mars 2020.

Le commentateur royal Omid Scobie a affirmé qu’après des mois de congé pour le couple royal, ils se préparent pour une “période chargée”.