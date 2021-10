Meghan et Harry pourraient devenir « la marque personnelle la plus riche du monde », selon un expert – « Réalisable » | Royale | Nouvelles

Dans une déclaration partagée sur leur page Instagram officielle le 8 janvier, le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré que, alors qu’ils s’éloignaient de leur rôle de membres de la famille royale « senior », ils prévoyaient de « travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à pleinement soutenir Sa Majesté la Reine.

Selon Andrew Bloch, expert en image de marque, fondateur de Frank PR et porte-parole de Lord Alan Sugar, le couple est sur le point de posséder « la marque personnelle la plus riche du monde ».

« Depuis qu’ils ont déménagé en Californie et qu’ils ont démissionné en tant que membres de la famille royale, Harry et Meghan ont conclu un certain nombre d’accords commerciaux lucratifs et d’approbations personnelles qui ont vu leur richesse personnelle exploser », a déclaré l’expert au Sun.

«J’estimerais que leur valeur nette combinée est d’environ 250 millions de livres sterling.

« Ils tirent vraiment le meilleur parti de leur nouveau statut et leur potentiel pour devenir la marque personnelle la plus riche du monde semble réalisable de manière imminente.

«Il n’est certainement pas exclu qu’ils deviennent une marque à un milliard de dollars.

« Le ciel est sans limites. »

Dans son estimation de la valeur du couple, M. Bloch a pris en compte tout, des accords de divertissement (Netflix, Spotify, Apple) au rôle de Harry au sein de la start-up BetterUp en tant que CIO (Chief Impact Officer).

Bien que le prince Harry ait reçu une avance de 14,5 millions de livres sterling pour ses mémoires de 2022, il en ferait don à une œuvre caritative.

Pourtant, l’expert Andrew Bloch estime que le couple gagne maintenant environ 250 millions de livres sterling par an depuis qu’il a quitté son emploi chez The Firm.

La marque du couple est appelée à se développer encore plus, car Meghan est censée travailler sur sa propre ligne de beauté.

Ajoutant leur nom à la liste des riches couples de célébrités, Harry et Meghan restent loin de Kim Kardashian-West et Kanye West qui sont en tête du classement car ils valent 3 milliards de livres sterling ensemble.