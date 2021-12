Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, ont lancé leur fondation Archewell après avoir pris du recul en tant que membres seniors de la famille royale. Le duc et la duchesse de Sussex se sont installés dans une nouvelle vie à Montecito en Californie, ont acheté une maison de 11 millions de livres sterling, conclu des accords lucratifs de plusieurs millions de livres avec Netflix et Spotify et se sont portés volontaires pendant la crise du COVID-19. Mais le couple n’a publié qu’un seul podcast sur Spotify.

L’expert royal Neil Sean a affirmé que leur accord avec Spotify n’était « pas dans son format d’origine ».

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, M. Sean a déclaré: « Apparemment, Spotify est mystifié par le manque de contenu.

« Je ne suis pas vraiment mystifié par cela, quand on y pense, il y a deux personnes qui n’ont jamais vraiment fait d’émissions audio auparavant ou qui ont vraiment eu une quelconque implication dans les médias.

« L’ancienne actrice, bien sûr, est apparue dans quelques films et à la télévision, mais c’est vraiment l’étendue de leur implication dans les médias.

« Ce qui est intéressant à noter, c’est qu’il y a eu de faux démarrages, mais il semble que Spotify dise : « où est le contenu ? »

« Ils n’ont payé qu’une somme modique mais ils veulent voir quelque chose. »

Il a ajouté: « Il semble que Harry et Meghan aient toujours une sorte d’accord avec Spotify mais ce n’est pas dans le format d’origine.

« Il semble que les plans soient maintenant sur une base ad hoc, ce qui le rend plus passionnant.

« Bien qu’il y ait encore un accord, il n’y a rien de concret à propos d’une diffusion régulière. »

L’apparition très médiatisée de l’ancienne actrice intervient huit mois après la rencontre controversée des Sussex avec Oprah Winfrey, qui a laissé la famille royale en crise.

Meghan et Harry sont jusqu’à présent restés privés de Lili, qui est née en juin et a été nommée Lilibet d’après le surnom de la famille royale pour la reine.

Ils n’ont pas encore partagé de photo publique de leur fille.

La duchesse a déclaré à l’animatrice de l’émission de discussion Ellen DeGeneres que « Quelqu’un a dit à H (Harry) et moi que lorsque vous avez un enfant, c’est un passe-temps et que deux enfants sont parents.

« Soudain, nous avons réalisé, ‘oh d’accord’, tout le monde parle de ce que c’est pour le deuxième enfant, mais personne ne parle de l’ajustement pour le premier enfant lorsque le deuxième arrive. »