Meghan et Harry récompensés pour leur décision «éclairée» de n’avoir que deux enfants | Royale | Nouvelles

Population Matters, une organisation caritative basée au Royaume-Uni, affirme qu’ils sont considérés comme “un modèle pour les autres familles”. Le prince Harry et Meghan Markle sont parents de deux enfants – Archie et Lilibet, deux ans, qu’ils ont accueillis début juin.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont quitté leur poste de membre de la famille royale en 2020, ont accueilli Lilibet Diana en Californie le 4 juin.

Leur décision de limiter leur famille à deux enfants réduit leur impact environnemental et « assurera un avenir meilleur », selon l’association.

Cela fait suite à l’annonce du prince Harry qu’il ne souhaite pas avoir plus de deux enfants.

Le duc a parlé à plusieurs reprises de leur choix de limiter leurs enfants à deux.

Le duc a déclaré que la planète était «empruntée» lors d’une conversation avec l’experte en chimpanzés, le Dr Jane Goodall, dans le magazine Vogue.

“Sûrement, étant aussi intelligents que nous le sommes tous, ou aussi évolués que nous sommes tous censés l’être, nous devrions pouvoir laisser quelque chose de mieux pour la prochaine génération”, a-t-il déclaré.

Population Matters, qui milite pour une population durable, a félicité le couple pour sa décision de garder leur famille petite.

“En choisissant et en déclarant publiquement leur intention de limiter leur famille à deux, le duc et la duchesse de Sussex contribuent à assurer un avenir meilleur à leurs enfants et offrent un modèle pour les autres familles”, a déclaré un porte-parole de l’association.

« Avoir une famille plus petite réduit notre impact sur la Terre et offre une meilleure chance à tous nos enfants, leurs enfants et les générations futures de s’épanouir sur une planète saine.

“Nous félicitons le duc et la duchesse d’avoir pris cette décision éclairée et d’avoir affirmé qu’une petite famille est aussi une famille heureuse.”

Ils ont décerné aux Royals et à neuf autres personnes le « prix spécial » pour commémorer la Journée mondiale de la population de l’ONU samedi.

Chaque gagnant recevra 500 £ à donner à l’association caritative de son choix.

Wendo Aszed, fondatrice d’un projet d’autonomisation des femmes et de santé communautaire dans le Kenya rural, a également reçu le prix honoré.

Emma Gannon, auteur d’Olive, un roman à succès sur le choix de ne pas avoir d’enfants, et Nairashe Maritsa, une adolescente luttant contre le mariage des enfants au Zimbabwe, figuraient également parmi les lauréats.