Meghan et Harry rendent le retour du Royaume-Uni encore moins probable avec une offre de campagne mondiale | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et Harry ont été «éjectés» selon un expert

Au milieu des troubles en cours en Afghanistan et en Haïti, le duc et la duchesse de Sussex se sont associés à plusieurs organisations humanitaires par le biais de leur fondation Archewell pour fournir une aide humanitaire aux personnes dans les régions.

Le couple s’est associé à Women for Afghan Women (WAW), la plus grande organisation en Afghanistan, pour soutenir les efforts visant à évacuer les femmes et les enfants du pays après la prise de contrôle des talibans.

WAW a tweeté: “Nous sommes extrêmement reconnaissants de la générosité de la Fondation Archewell pour soutenir nos efforts pour évacuer/relocaliser des milliers de femmes, d’enfants, de familles afghanes, y compris notre personnel.”

Le couple – qui a démissionné de la famille royale l’année dernière et a déménagé en Californie – s’est également associé à World Central Kitchen.

Cette organisation mondiale fournit des repas aux pays qui se remettent de catastrophes naturelles, plus récemment le tremblement de terre de magnitude 7,2 en Haïti la semaine dernière.

La World Central Kitchen a également tweeté : « Avec le soutien du monde entier et nos partenaires, le duc et la duchesse de Sussex et la Fondation Archewell se joignant à l’effort de secours, WCK livre désormais quotidiennement des milliers de repas chauds et nutritifs aux hôpitaux et aux refuges qui s’occupent des Haïtiens touchés. par le tremblement de terre. Merci!”

À la suite de la crise en Afghanistan et de la catastrophe en Haïti, Meghan et Harry ont publié une déclaration sur le site Web d’Archewell.

Ils ont dit : « Quand une personne ou une communauté souffre, une partie de chacun de nous le fait avec elle, que nous le réalisions ou non.

“Et bien que nous ne soyons pas censés vivre dans un état de souffrance, nous, en tant que peuple, sommes conditionnés à l’accepter.

“Il est facile de se sentir impuissant, mais nous pouvons mettre nos valeurs en action, ensemble.”

La déclaration a ajouté: “Nous reconnaissons que beaucoup d’entre vous peuvent se sentir impuissants en ce moment alors que vous regardez l’état du monde tourner rapidement.

“Cela peut sembler désorientant et décourageant, mais nous avons foi dans le pouvoir d’un objectif, d’une action et d’un engagement partagés pour notre bien-être collectif.”

Leur partenariat avec les organisations caritatives mondiales intervient alors que l’expert royal, Richard Fitzwilliams, a déclaré que le couple pourrait ne pas retourner au Royaume-Uni pour le jubilé de platine de la reine l’année prochaine.

M. Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk: “Les Sussex sont totalement imprévisibles.

“J’aurais pensé qu’il était probable qu’ils souhaiteraient être impliqués dans les célébrations du jubilé de platine de la reine, mais comment et de quelle manière il est impossible de le dire pour le moment.”

Après leur départ du cabinet, le couple a fait plusieurs déclarations explosives sur leur temps en tant que membres de la famille royale.

Dans l’interview explosive avec Oprah Winfrey en mars, Meghan a affirmé qu’il y avait eu des conversations sur la couleur de la peau d’Archie avant sa naissance.

Harry a également poursuivi son attaque contre sa famille après l’interview d’Oprah.

M. Fitzwilliams a ajouté que les membres de la famille royale sont prudents pour parler aux Sussex car tout ce qu’ils disent pourrait être « rendu public ».

Il a poursuivi: “Rien ne me surprendrait. Cependant, après leur comportement de janvier de l’année dernière, le fait qu’une version mise à jour de Finding Freedom soit bientôt disponible et que les mémoires de Harry doivent sortir vers la fin de l’année prochaine, signifie que les membres de la famille royale serait sage de faire attention si et quand ils sont en contact avec eux. Cela pourrait être rendu public. “

L’expert royal a ajouté que les Sussex savent que leur popularité en Grande-Bretagne est à un “plus bas historique”, mais qu’il est peu probable qu’il “les dissuade de poursuivre leur programme”.

Il a déclaré: “Ils savent tous les deux que, selon les sondages, leur popularité est à son plus bas niveau en Grande-Bretagne, mais il est peu probable que cela les dissuade de poursuivre leur programme.

“C’est actuellement plus clair en Amérique, où ils ont conclu des accords qui seraient très lucratifs, qu’en Grande-Bretagne.”