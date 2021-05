Meghan et Harry s’acharnent sur la réponse de la famille royale, même si cela «dilue la nouvelle marque» | Royal | Nouvelles

Prince Harry et Meghan: le public en a “ assez entendu ” avertit l’expert

Meghan et Harry ont révélé pour la première fois l’étendue de leur misère en tant que membres de la famille royale au cours de leur interview à la bombe avec Oprah Winfrey en mars. Tous deux ont allégué qu’ils avaient été «piégés» dans le système de la monarchie, tout en dévoilant une liste d’autres allégations sur la façon dont le palais gère la santé mentale et la race. Depuis lors, le duc de Sussex s’est prononcé deux fois contre sa famille – une fois sur un podcast de célébrités et une autre fois, en détail, sur sa nouvelle série documentaire Apple TV +.

Il a notamment déclaré à Oprah lors de sa dernière apparition: “Maintenant, je ne serai plus jamais intimidé dans le silence.”

En effet, l’observateur royal @UKRoyalTea s’est rendu sur Twitter et a prédit dans quelle direction le PR des Sussex se dirigeait.

Ils ont tweeté: «Cela a beaucoup changé au cours des 15 derniers mois.

«D’abord, ils essayaient de créer une base stable à partir de laquelle lancer, ce qu’ils ont réussi avec les accords de contenu et le lancement d’Archewell.

«Ils devraient se concentrer sur la construction de cela – créer du contenu pour Spotify et Netflix, promouvoir M [Meghan’s] livre, faire de grandes choses avec leur nouveau partenariat P&G, montrer leur travail, mais aussi faire des choses AMUSANTES qui les font passer pour des anti-royaux qui sont causaux, lâches, sans protocole. “

Cependant, le récit a souligné que leur concentration semble maintenant être mise en évidence par une réponse de la famille royale.

Depuis que le palais n’a publié qu’une déclaration de 61 mots sur les accusations des Sussex dans leur émission spéciale CBS – notant que la famille royale était «attristée» par le récit du couple, mais ajoutant que «les souvenirs peuvent varier» – la monarchie est restée discrète sur Harry. allégations en cours au sujet de sa famille.

Meghan et Harry s’acharnent sur la réponse de la famille royale, même si cela “ dilue la nouvelle marque ” (Image: .)

Harry parle à Oprah pour sa nouvelle série documentaire, The Me You Can’t See (Image: Apple TV)

@UKRoyalTea a même ajouté qu’il semblait que les Sussex «avaient jeté toute leur stratégie par la fenêtre» dans leur attaque continue contre la famille royale.

Ils ont prédit: «Pour l’instant, Harry continuera de faire tout ce qu’il peut pour obtenir une réponse de sa famille, même si cela finit par diluer leur marque et détruit l’héritage de la reine.

Ces commentaires faisaient écho à des mots écrits dans The Telegraph par la commentatrice Camilla Tominey, qui disait: «Bien qu’il n’y ait aucun doute sur les nobles intentions d’Harry de vouloir sensibiliser aux problèmes de santé mentale – ne nous y trompons pas, comme Diana décidant d’aérer son linge sale sur la BBC, c’est un homme à la vengeance.

Harry a également évoqué l’émotion suscitée par l’interview d’Oprah lors de sa nouvelle série, «The Me You Can’t See».

Meghan et Harry avec Oprah Winfrey lors de leur émission spéciale CBS en mars (Image: .)

Il a dit: «J’aime à penser que nous avons pu dire la vérité de la manière la plus compatissante possible, laissant ainsi une ouverture pour la réconciliation et la guérison.

«L’entretien portait sur le fait d’être réel, d’être authentique et, espérons-le, de partager une expérience dont nous savons qu’elle peut être racontée aux gens du monde entier, malgré notre position privilégiée unique.

Les observateurs royaux ont brièvement espéré qu’une réconciliation entre les Sussex et la société était sur les cartes après que Harry soit rentré au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip.

Cependant, à peine rentré dans sa nouvelle maison en Californie, le duc a fait plusieurs nouvelles allégations contre son père, le prince Charles, sur le podcast Armchair Expert.

Il a discuté du «cycle génétique de la douleur» hérité de ses parents et grands-parents, et a expliqué comment son départ de la monarchie l’avait aidé à s’en sortir.

Harry et Meghan se sont séparés de la famille royale en 2020 (Image: .)

Le duc et la duchesse de Sussex ont lancé un nouveau véhicule, Archewell, depuis Megxit (Image: .)

Lors de sa dernière apparition dans “ The Me You Can’t See ”, le duc a affirmé que sa famille lui avait fourni peu de soutien lorsqu’il pleurait la princesse Diana.

Il a également déclaré que sa mère n’avait «aucune protection» contre l’éblouissement médiatique, mais qu’elle aurait été fière de lui pour avoir mené une vie en dehors du cabinet.

Harry a ajouté qu’il avait «honte» d’avouer ses propres problèmes à sa famille alors qu’il se débattait.

Il a même dit que c’était parce que «je sais que je ne vais pas obtenir de ma famille ce dont j’ai besoin».

Prince Harry: l’hôte discute de l’apparence du podcast Dax Shepard

Mais, Harry a ajouté plus tard: «Je pensais que ma famille aiderait, mais chaque demande, demande, avertissement, quoi que ce soit, c’est juste rencontré un silence total, une négligence totale.

Alors que la famille royale est restée fidèle au mantra officieux de «ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre», les commentateurs estiment que les dernières allégations du duc de Sussex ont laissé sa famille «se déchirer les cheveux».

Le commentateur Nick Bullen a déclaré à Us Weekly que William «est très choqué par la quantité de choses que son frère a dites au cours des dernières semaines».

Un autre initié a déclaré au média américain: «Charles bouillonne de colère et se sent torturé par Harry avec ses fouilles constantes.

«Il souhaite simplement laisser tomber.

«Le consensus général au sein de la famille royale est d’ignorer le comportement de Harry, pour éviter d’attiser les flammes, mais Charles a du mal à se retenir.

«Il veut vraiment se défendre.»