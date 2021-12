Meghan et Harry s’apprêtent à avoir un échange de Noël «très formel» avec la famille royale | Royale | Des nouvelles

Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, ont été invités à retourner au Royaume-Uni pour passer Noël avec la reine, mais le couple royal n’a donné aucune suggestion quant à l’endroit où ils passeront Noël. Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont déménagé à Los Angeles en mars 2020, ne sont pas revenus ensemble au Royaume-Uni depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions royales. L’expert royal Neil Sean a depuis révélé que le couple royal échangerait des cadeaux avec la famille « officiellement ».

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, M. Sean a déclaré: « Il y aura des cadeaux mais ce sera très formel.

« Il y aura un cadeau de la reine, elle est bien trop aimable pour être enfantine pour ne pas les inclure dans le paquet cadeau.

« Mais disons simplement que tout ce qu’ils s’envoient, ce sera à distance.

« C’est plutôt triste étant donné que la reine a 70 ans sur le trône et doit faire face à certaines des décisions les plus difficiles de sa vie professionnelle et personnelle. »

LIRE LA SUITE: La meilleure amie de Meghan pourrait se tourner vers Kate pour obtenir des conseils importants

« Je ne suis pas tout à fait sûr que cela se passera comme avant la pandémie, car la pandémie se poursuit.

« Mais disons simplement qu’elle ne rajeunit pas et j’espère qu’ils passeraient beaucoup de temps ensemble. »

Alors que l’expert royal Jonathan Sacerdoti a déclaré que ce serait une « grande opportunité pour une guérison familiale ».

S’adressant à Express.co.uk, M. Sacerdoti a déclaré: « J’imagine que la reine aimerait les avoir là-bas.

« Je peux voir pourquoi il est très difficile pour eux de pouvoir revenir pour Noël, mais cela pourrait aussi être une excellente opportunité pour construire des ponts et pour une guérison familiale et je pense qu’ils voudraient probablement cela et le reste de la la famille le voudrait probablement.

A NE PAS MANQUER

Le prince Charles « redoute » la sortie du livre de Harry [INSIGHT]

Meghan et Harry ont de « très grands projets pour 2022 » [ANALYSIS]

Le podcast du prince William sera « le premier parmi tant d’autres » [VIDEO]

« Le problème, c’est qu’il y aurait des masses de spéculations et de potins qui l’entourent et ce n’est pas quelque chose qu’ils devraient vouloir et c’est peut-être qu’ils n’y parviennent pas, mais nous devrons attendre et voir.

« La reine n’a pas rencontré Lilibet et ce serait une bonne opportunité pour cela.

« D’autant plus que nous regardons la reine maintenant avec ses récents problèmes de santé et à un âge si avancé, je sais qu’il y a eu des rapports selon lesquels Harry était triste de ne pas avoir vu plus le prince Philip au cours de la dernière période de son vie.

« Je pense que toute personne ayant des parents plus âgés sait que Noël est un bon moment pour prendre le temps d’être ensemble même lorsque vous avez un emploi du temps chargé. »