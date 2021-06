Meghan et Harry s’apprêtent à faire plus de déclarations sur la famille royale si la tournée américaine se poursuit | Royale | Nouvelles

Meghan et Harry ont déménagé aux États-Unis l’année dernière après leur sortie tumultueuse de la famille royale. Après un bref séjour au Canada et quelques semaines à Los Angeles, ils ont établi des racines permanentes en Californie – l’État où Meghan a grandi – et semblent s’être tournés vers leurs fans américains depuis lors. Les deux hommes ne sont plus des membres actifs de la firme, mais ont continuellement utilisé leurs titres de duc et de duchesse de Sussex, ce qui a conduit à des accusations de monétisation de leurs liens royaux.

Ils se sont également positionnés sur la scène mondiale ; Meghan a partagé une plate-forme avec l’ancienne Première Dame Michelle Obama l’année dernière pour discuter du suffrage des femmes, et elle a travaillé avec Harry pour produire un message télévisé national encourageant les Américains à voter.

Le président américain Joe Biden s’est même prononcé en faveur de la duchesse de Sussex, louant son “courage” à la suite de son entretien explosif avec Oprah Winfrey en mars, qui a vu le couple publier une série de bombes sur la famille royale.

Mais, lors du voyage réussi du président américain au Royaume-Uni la semaine dernière, il a tenu à inviter la reine à lui rendre visite à la Maison Blanche.

Alors que la femme de 95 ans entreprend rarement des tournées à l’étranger ces jours-ci, elle pourrait envoyer à sa place d’autres membres de la famille royale tels que le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, dans le but de renforcer les relations américano-britanniques.

Selon le commentateur royal Howard Hodgson, cela pourrait conduire à un autre affrontement, car les Cambridges marcheraient sur le nouveau gazon des Sussex.

Il a déclaré à Express.co.uk : « La famille royale est de merveilleux ambassadeurs du Royaume-Uni à travers le monde et nulle part plus qu’aux États-Unis.

“Par conséquent, une offensive de charme menée par le prince Charles ou le prince William pourrait être très utile.”

Mais, il a noté qu’« il y a un risque ici », car le duc et la duchesse de Cambridge seraient potentiellement « éclipser » Meghan et Harry.

M. Hodgson a suggéré que les Sussex pourraient par la suite “essayer de garder les projecteurs sur eux en Amérique” en cas de tournée à Cambridge.

Le commentateur a poursuivi: “Cela pourrait entraîner une ruée indigne pour la couverture médiatique et Meghan et Harry pourraient être tentés de faire encore plus les gros titres contre la famille royale en conséquence – ce qui serait extrêmement contre-productif.”

Cependant, Harry et Meghan ont publié une déclaration plus tôt cette année, promettant de continuer à exercer la fonction publique, quelle que soit leur relation avec le cabinet.

Lorsque le palais a annoncé que le couple serait déchu de ses parrainages et de ses nominations royales – après avoir confirmé qu’ils ne reviendraient pas à la monarchie – il a expliqué: « Il n’est pas possible de continuer avec la responsabilité et les devoirs qui accompagnent une vie de service publique.”

Les Sussex ont semblé contester cette phrase et ont publié leur propre déclaration, qui notait: «Nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel.

Meghan et Harry ont également apprécié leur liberté loin du calendrier royal strict depuis Megxit, et ont été accusés d’avoir éclipsé leurs proches en faisant leurs propres annonces à peu près en même temps que les Cambridges.

Le nouveau livre de la duchesse de Sussex, The Bench, a été annoncé peu de temps avant que le livre de la duchesse de Cambridge, Hold Still, ne soit mis en vente.

L’interview historique du couple avec Oprah Winfrey a également été diffusée quelques heures seulement après le message sincère de la reine pour la Journée annuelle du Commonwealth.