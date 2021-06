Meghan et Harry se disputent alors que Joe Biden surnomme la «Suisse» à cause de la position du Sussex | Royale | Nouvelles

Meghan et Harry ont choqué le monde avec leur décision de se retirer de la famille royale l’année dernière. Vivant maintenant en Californie, le duc et la duchesse de Sussex s’installent dans leur nouvelle vie avec leur fils Archie Harrison et leur fille nouveau-née Lilibet Diana. Leur décision de participer à une interview avec la légende de la télévision Oprah Winfrey en mars a déclenché un débat houleux et les Sussex ont tendance à recevoir plus de sympathie de l’autre côté de l’étang.

C’est un sujet sur lequel M. Biden a commenté, via son attachée de presse Jen Psaki, alors qu’il louait le “courage” de Meghan pour avoir discuté de sa santé mentale.

Mais la décision du démocrate âgé de s’en tenir à cela lui a valu les applaudissements de Kenzie Bryant de Vanity Fair, qui a fait valoir que M. Biden est la «Suisse» dans le fossé en cours entre les Sussex et la famille royale.

Après les commentaires de Mme Psaki, Mme Bryant a écrit: «C’est un vrai saut et un saut loin de ce tweet de l’ancien président Donald Trump sur le fait de ne pas payer pour la sécurité du couple et de le traiter de Meghan ‘méchante’.

“Mais de peur que l’on se fasse une idée de la façon dont cette séance d’Oprah affecte notre relation spéciale avec le Royaume-Uni, Psaki aimerait que vous le teniez là.”

Elle fait ensuite référence à l’aversion de l’administration Biden à faire en sorte que son soutien au «courage» de Meghan soit considéré comme anti-britannique de quelque manière que ce soit.

Mme Psaki a précisé : « Et permettez-moi simplement de réitérer que nous avons une relation solide et durable avec le peuple britannique et un partenariat spécial avec le gouvernement du Royaume-Uni sur une série de questions. Et ça va continuer. »

Mme Bryant conclut ensuite : « Lequel, genre, bon ? Peut-être que certains entreraient en guerre avec notre allié de longue date pour une monarchie presque impuissante qui était méchante avec l’un des nôtres, mais c’est probablement une bonne chose que Biden ne soit pas cette « équipe Meghan » à ce sujet.

Le point de vue de Mme Bryant est cependant légèrement différent de celui de certains de ses compatriotes américains.

Lee Cohen, un ancien expert des questions anglo-américaines pour la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, était beaucoup plus accablant envers le président américain après la diffusion de l’interview des Sussex avec Oprah.

Dans un article pour The Spectator, il a fait valoir que M. Biden avait sauté dans le « mouvement » du Sussex et que cela avait déformé la perception américaine de la famille royale.

Il a poursuivi : « La simplification excessive des médias a tendance à négliger les Américains motivés à poursuivre une compréhension plus profonde du Royaume-Uni et de ses institutions, conscients que nos origines et nos libertés nationales découlent de l’histoire et des valeurs partagées avec la Grande-Bretagne.

« Cette cohorte est imperméable aux demandes d’annulation de l’histoire et de la culture, et est largement opposée à la guerre par procuration menée par les médias et les universités contre les institutions et les valeurs britanniques et américaines.

«Comme nos homologues britanniques, nous repérons les incohérences dans le récit poussé par le duo de Sussex.

«Bien sûr, nous ne sommes pas aidés par Biden qui saute dans le train, louant instantanément le« courage »de Markle.

“Mais vous devez comprendre qu’il est maintenant – peut-être littéralement – captif de l’aile de son parti qui fait avancer un programme de racisme institutionnel.”

Cependant, l’image de la famille royale aux États-Unis s’est peut-être améliorée récemment.

La reine a rencontré les dirigeants mondiaux au G7 à Cornwall ce mois-ci, puis a accueilli M. Biden.

M. Biden a déclaré que Sa Majesté était “très généreuse” et qu’elle lui rappelait sa propre mère.