Meghan et Harry se sont sauvés pour avoir «abandonné la reine en cas de besoin» – Dernières nouvelles de la famille royale | Royal | Nouvelles

Meghan et le prince Harry ont fait face à un examen approfondi de leur décision de déménager aux États-Unis à la suite des ondes de choc déclenchées par le face à face du couple avec Oprah Winfrey. Certains en Grande-Bretagne ont critiqué le duc et la duchesse pour avoir quitté leurs rôles royaux et pour avoir plongé le cabinet dans une crise à un moment où le pays dans son ensemble est confronté à une pandémie majeure. Discutant du contrecoup avec des commentateurs conservateurs, Mme Tominey a fait valoir que les gens estimaient que le couple avait en fait «abandonné la Grande-Bretagne».

Camilla a déclaré lors d’une réunion du groupe de réflexion conservateur américain The Heritage Foundation que certaines personnes au Royaume-Uni estimaient que Meghan et Harry avaient «abandonné la Grande-Bretagne à l’heure où elle en avait besoin» à cause de la pandémie de Covid.

Elle a déclaré: «Ils avaient une plate-forme parfaitement décente à partir de laquelle promouvoir leurs efforts de charité lorsqu’ils étaient au sein de la famille royale.

«Pourquoi ont-ils laissé la reine âgée de 94 ans et son mari de 99 ans à l’heure où ils en avaient besoin?»

L’expert royal a également remis en question les motivations du duc et de la duchesse à quitter le Royaume-Uni et à «rechercher l’indépendance financière en Amérique».

La popularité des Susex a chuté au Royaume-Uni à la suite de leur interview explosive avec Oprah.

Selon YouGov, Harry a maintenant une note négative nette pour la première fois.

Quarante-huit pour cent des Britanniques ont exprimé une opinion négative du duc – une baisse de 15 points – tandis que 58% des répondants ont maintenant une opinion négative de Meghan, ce qui représente une diminution de 13 points du soutien.

Meghan et Harry ont dit à Oprah qu’un membre anonyme de la famille royale, et non la reine ou le duc d’Édimbourg, avait fait part de ses inquiétudes quant à la couleur sombre de la peau de leur fils Archie avant sa naissance.

Meghan a également déclaré qu’elle avait demandé de l’aide lorsqu’elle était suicidaire, mais que l’institution ne lui avait apporté aucun soutien.

Après l’entrevue, la reine a déclaré dans un communiqué que les questions soulevées, y compris la race, seraient «traitées par la famille en privé».

Cela survient alors que Harry a annoncé son dernier passage dans les affaires après que lui et Meghan se soient retirés en tant que membres de la famille royale en mars 2020, un mouvement surnommé « Megxit ».

Le duc de Sussex a assumé un nouveau rôle au sein de la société américaine de coaching professionnel et de santé mentale BetterUp.

Le couple, qui a déménagé temporairement au Canada, est maintenant basé dans le pays d’origine de Meghan avec leur fils Archie.

Le couple a signé un accord majeur avec Netflix pour réaliser des films et des séries pour le service de streaming, qui valent des millions de livres sterling, ce qui leur donne une portée mondiale dans des millions de foyers.

Le service de streaming a déclaré que le couple produirait une gamme de « contenu qui informe mais donne également de l’espoir » pour Netflix, allant des documentaires et des séries scénarisées aux longs métrages et aux programmes pour enfants.

Meghan et Harry ont également signé un accord pluriannuel avec le service de streaming audio Spotify pour héberger et produire des podcasts pour une somme non divulguée, estimée à des dizaines de millions de livres sterling.