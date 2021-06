Le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli une nouvelle petite fille dans leur famille il y a près de deux semaines et ont annoncé son nom sous le nom de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Il y a eu un débat considérable sur le choix du nom Lilibet, qui est le surnom de la famille de la reine. Les noms de Lilibet et leurs inspirations, sa date de naissance et son poids étaient les seules informations données, et il n’y avait aucune photo de la petite.

Alors que la grande majorité des gens ont réagi avec joie à l’heureuse nouvelle, le débat sur le nom de Lilibet a rapidement dégénéré en un cirque médiatique.

Un reportage de la BBC a affirmé qu’une source du palais leur avait dit que Meghan et Harry n’avaient pas demandé à la reine la permission d’utiliser son surnom personnel.

Cependant, le duc et la duchesse insistent sur le fait qu’ils l’ont fait et ont même envoyé une lettre légale à la BBC, les accusant d’allégations “fausses et diffamatoires”.

La reine n’a pas soutenu son petit-fils à ce sujet et, selon le Mail on Sunday, a demandé aux courtisans de corriger les informations qui “dénaturent” ses conversations privées.

Cependant, il a été avancé que tout ce drame est uniquement dû au manque d’informations autour de la naissance.

S’il y avait eu une image pour le public, par exemple, cela aurait pu être une distraction suffisante pour arrêter l’escalade de ces conversations.

Pod Save the Queen est hébergé par Ann Gripper et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers.

Le couple a discuté de la différence entre cette annonce de bébé et celle de la naissance d’Archie.

Mme Gripper a déclaré: «Il y a un peu de moi qui pense simplement que ‒ en fait partie parce qu’il y a maintenant un vide? La conversation comble le vide et tout le monde a juste à en parler.

“Parce qu’il n’y a pas de photo de bébé, il n’y a pas de Harry qui descend et fait ce chat vidéo sur son enthousiasme d’être papa et de saluer les chevaux…”

M. Myers a ajouté: “Ce qui est vraiment dommage, car c’était un moment tellement agréable.

« Vous vous souvenez de ça, alors qu’il était tout simplement rayonnant ? Il n’avait pas l’air de se soucier du monde, et sa vie est très, très différente maintenant.

De cette façon, avec le vide d’informations et certainement sans image à discuter, les gens se sont apparemment accrochés au problème avec le nom et ont couru avec, arrachant une fois de plus le récit aux Sussex eux-mêmes.

En revanche, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge ont utilisé des photographies pour revendiquer leur intimité et leur récit.

La duchesse est devenue douée pour prendre des photos elle-même et les publie à des dates importantes, comme les anniversaires, Noël et la fête des pères.

En retour, ils sont laissés seuls par les paparazzi et peuvent contrôler ce qu’ils mettent dans le monde de leurs propres enfants.

Les Cambridges semblaient avoir trouvé un bon équilibre en disant au monde juste assez pour que cela satisfasse la curiosité sans rien révéler de trop personnel ou intime sur leur vie de famille.

