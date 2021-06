Meghan et Harry se sont tiré une balle dans le pied avec une «bataille impossible à gagner» contre la famille royale | Royale | Nouvelles

Meghan Markle: experte sur qui «gagne» la rangée royale

Le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné de leur poste de membres de la famille royale l’année dernière et, depuis qu’ils ont pris la décision sans précédent, ont frappé l’institution qu’ils ont quittée. Ils ont fortement critiqué la Firme, tant au niveau de sa structure que des individus qui la composent. Cependant, la famille royale est restée ferme et solidaire, refusant de se plier aux attaques et ne répondant que de la manière la plus minimale.

Après l’interview du couple avec Oprah Winfrey, la famille royale a publié une courte déclaration selon laquelle les allégations, en particulier celles concernant la race, étaient “concernantes”.

Cependant, le prince William a insisté sur le fait que les membres de la famille royale n’étaient «pas vraiment» une famille raciste et ils n’ont répondu directement à aucune des allégations.

Alors que la popularité de Meghan et Harry au Royaume-Uni a chuté après leur interview, selon YouGov, il y a eu un accueil mitigé de l’autre côté de l’étang.

Pendant ce temps, le soutien à la famille royale est resté relativement stable, avec un léger changement de 2% dans le soutien à l’abandon de la monarchie immédiatement après l’entretien, selon Ipsos MORI.

LIRE LA SUITE: Le prince William a hérité d’une énorme somme de Diana le jour de son anniversaire après un retard

Meghan et Harry se sont tirés une balle dans le pied avec une « bataille de relations publiques impossible à gagner » (Image: GETTY)

Les cinq membres de la famille royale les plus anciens du G7 (Image: GETTY)

Le commentateur royal Robert Taylor a écrit dans The Telegraph que les Sussex mènent une « bataille de relations publiques impossible à gagner » contre la structure géante et ancienne de la famille royale britannique.

Non seulement les membres de la famille royale ont mille ans d’histoire et un soutien enraciné en Grande-Bretagne, mais ils ont également plus d’argent et de personnel pour gérer leurs relations publiques, toute une infrastructure pour se protéger.

Il a fait valoir qu’au lieu de se déchaîner, Meghan et Harry devraient se concentrer sur l’obtention du soutien en santé mentale dont ils ont besoin.

M. Taylor a écrit : « Une chose que nous avons apprise au cours des derniers mois, c’est que Harry et Meghan ont tous deux subi des dommages importants à leur santé mentale.

Meghan Markle a parlé de sa santé mentale dans l’interview du couple avec Oprah (Image: Harpo Productions / .)

« Dans le cas de Meghan, le suicide a même été évoqué. Et peu importe à quel point ils sont privilégiés et riches, ils ont toute ma sympathie.

«Mais au lieu de se concentrer sur l’obtention de l’aide dont ils ont si manifestement besoin, ils semblent consacrer leur énergie à mener une bataille de relations publiques impossible à gagner.

« Les Windsor contre les Sussex ? Pour l’amour de Dieu, c’est le Real Madrid contre Ashby-de-la-Zouch.

M. Taylor a également fait valoir que le refus de la reine de soutenir son petit-fils dans sa dernière dispute avec la BBC était un “tournant”.

A NE PAS MANQUER

Kate Middleton a admis qu’elle “pourrait acheter la tenue Spiderman de William” [REVEALED]

Les médias américains ont demandé de “prendre le contrôle” après des plaintes concernant l’accès à Queen [EXPERT]

Le prince Charles a donné à Harry « l’un des meilleurs jours de la vie » malgré les frictions [INSIGHT]

Harry et Meghan debout avec la reine sur le balcon du palais de Buckingham (Image: GETTY)

Un rapport de la société, citant une source du palais, a affirmé que Harry n’avait pas demandé la permission à Sa Majesté avant d’utiliser son surnom personnel comme prénom pour sa fille nouveau-née, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Cependant, les Sussex ont furieusement nié cela et ont même menacé la BBC de poursuites judiciaires, qualifiant leur rapport de « faux et diffamatoire ».

La reine a refusé de soutenir publiquement la version de Harry, une décision que M. Taylor a qualifiée de “à couper le souffle”.

Il a souligné qu’il s’agissait de la même BBC que le prince William et le prince Harry avaient récemment éviscéré à la lumière des découvertes de Lord Dyson sur l’interview Panorama de la princesse Diana avec Martin Bashir en 1995.

Il a écrit: «Cela marque un nouveau creux dans les relations entre les Sussex et la famille royale au sens large.

« S’il y a une chose que le cabinet fait bien, c’est de rester solidaire. Mais pas plus.

« Que la reine soutienne la BBC sur son petit-fils est à couper le souffle. »

Il a fait valoir que tout cela était dû à la décision de Meghan et Harry d’abandonner le mantra «ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer» de la monarchie, et à la place de raconter leurs histoires aux médias dans le but de partager leur version de l’histoire.

Selon M. Taylor, cela ne s’est pas très bien passé pour Harry.

Il a dit : « Qu’est-ce qu’il a fait pour lui ? Le respect du public en chute libre et un gouffre de plus en plus profond avec sa propre famille. »