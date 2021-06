Meghan et Harry snoberont la tradition en tant que parrains et marraines “américains” de Lilibet – “Pourrait être Oprah” | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 39 ans, et le prince Harry, 36 ans, ont accueilli leur nouveau bébé Lilibet Diana au monde vendredi dernier à l’hôpital Santa Barbara Cottage en Californie pesant 7 lb 11 oz. Alors que le duc et la duchesse de Sussex s’installent dans leur nouvelle vie de famille de quatre personnes, les spéculations se sont multipliées sur les personnes qui seront invitées à devenir les parrains et marraines de Lili. La commentatrice et journaliste de NBC Royals, Daisy McAndrew, a déclaré que la décision montrerait un nouveau départ de la vie des Sussex en tant que membres de la famille royale.

S’adressant au Today Show, Mme McAndrew a déclaré: “Beaucoup de rumeurs sur qui seront les parrains et marraines et je peux vous dire que ce ne sera pas William.

“C’est parce que les membres de la famille royale ne font pas de frères et sœurs comme parrains.

“Mais je pense que quand vous regardez qui ils ont choisi pour Archie, c’était la vieille nounou, la vieille figure paternelle – des gens très britanniques.

“Je soupçonne que cette fois-ci ils seront pleins d’Américains et je pense que ce sera encore un autre départ de leur ancienne vie vers leur nouvelle vie.”

Le diffuseur NBC Savannah Guthrie a ajouté: “Peut-être Oprah?”

Mme McAndrew a poursuivi: “Ce pourrait être!”

Les parrains et marraines d’Archie Harrison sont la marraine Tiggy Pettifer, une ancienne nounou, tandis que Mark Dyer et Charlie van Straubenzee sont les parrains.

Cela survient alors que le prince de Galles a décrit la naissance de la fille du duc et de la duchesse de Sussex comme une “bonne nouvelle” alors qu’il soulignait l’importance de laisser un héritage durable aux générations futures.

Après avoir conduit une nouvelle Mini électrique de couleur verte hors de la chaîne de production, il a prononcé un discours devant les ouvriers et les apprentis assemblés.

Le prince a déclaré: “Le développement de technologies comme les véhicules électriques, ou l’hydrogène vert d’ailleurs pour les transports lourds, est vital pour maintenir la santé de notre monde pour les générations futures, ce dont je ne suis que trop conscient aujourd’hui étant devenu récemment grand-père pour la cinquième fois.

“Et des nouvelles aussi heureuses rappellent vraiment la nécessité d’une innovation continue dans ce domaine, en particulier autour de la technologie des batteries durables, compte tenu de l’héritage que nous léguons à nos petits-enfants.”

Charles avait conduit la Mini lentement hors de la production à seulement quelques miles à l’heure et a tourné à gauche après environ 20 mètres avant de s’arrêter.