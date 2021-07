Meghan et Harry sont confrontés à un «choix difficile» qui pourrait «améliorer ou endommager davantage» la rangée royale | Royale | Nouvelles

Le couple, qui vit maintenant en Californie, n’a pas encore publié d’informations sur le moment et l’endroit où leur nouvel enfant, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, sera baptisé. Leur nouveau-né Lilibet est huitième sur le trône et tire son nom du surnom d’enfance de son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth. Le surnom a également été utilisé par feu le prince Philip, en référence à sa femme.

Un expert royal a déclaré que Meghan et le prince Harry avaient désormais le choix de publier ou non des photos de leur fille et de nommer ses parrains et marraines avant son baptême.

La façon dont Meghan et le prince Harry le font pourrait avoir un impact sur leurs relations tendues avec la famille royale.

L’expert royal Daniela Elser écrivant dans News.com.au a déclaré: “Si les Sussex décidaient qu’ils voulaient que le baptême de Lili ait lieu au Royaume-Uni, peut-être même en septembre, alors qu’il a été dit que Harry et Meghan reviendraient à Londres, alors il serait interprété comme un rameau d’olivier après des années de querelles et de rancœurs intra-familiales.”

Mme Elser a déclaré que le lieu du baptême de Lilibet pourrait “améliorer ou endommager davantage” les relations du prince Harry avec la famille royale.

Elle a poursuivi: “Cependant, si les Sussex décidaient de tenir la cérémonie en Californie, empêchant ainsi la reine qui ne voyage plus à l’étranger d’y assister, cela serait perçu comme rien de moins qu’un rejet clair de la famille royale.

“Il y a aussi une troisième option ici : ils décident de sauter complètement un baptême.

“Mais encore une fois, cela aussi serait lu comme profondément irrespectueux envers Sa Majesté étant donné qu’elle est, après tout, le chef de l’Église d’Angleterre.”

Mme Elser a parlé de la dynamique problématique derrière les choix de parrain et marraine du prince Harry et de Meghan pour leur nouveau-né.

Elle a déclaré: “S’ils devaient choisir un groupe de noms de premier plan, dont les nouvelles ne manqueraient pas de s’infiltrer dans la presse, alors il semblerait qu’ils se donnent entièrement avec leurs nouvelles meilleures amies hollywoodiennes.

“Cela donnerait l’impression que la famille et les amis de longue date au Royaume-Uni seraient damnés.

“D’un autre côté, choisir de nommer quelques cousins ​​soigneusement choisis ou d’anciens compagnons d’Eton pourrait grandement contribuer à la guérison de diverses brèches.”

Habituellement, les détails du baptême d’un enfant sont publiés six à sept semaines après la naissance du bébé.

Lorsque le premier enfant du duc et de la duchesse de Sussex, Archie-Harrison, est né, les détails de son baptême ont été rapidement publiés.

Les photos officielles du bébé Archie ont également été autorisées à être rendues publiques.

Le 1er juillet, des détails sur la cérémonie de baptême du bébé Archie ont été publiés et moins d’une semaine plus tard, la famille et les amis proches ont assisté à sa cérémonie.

Parlant du besoin d’intimité du duc et de la duchesse de Sussex, Mme Elser a ajouté: “Bien qu’ils puissent désespérément vouloir offrir à leur fille un niveau d’intimité que le prince Harry n’a jamais été autorisé à grandir dans le bocal royal, le dur la vérité est qu’ils occupent toujours une étrange place nébuleuse entre les personnalités publiques et les citoyens privés.