Meghan et Harry sont «terriblement injustes» envers Archie et Lilibet, déclare Thomas Markle | Royale | Nouvelles

S’adressant à la télévision australienne ce mercredi en direct de son domicile au Mexique, Thomas Markle a, une nouvelle fois, fait part de son point de vue sur sa fille Meghan, son gendre Harry et leurs deux enfants. M. Markle, 77 ans, n’a jamais rencontré le prince Harry ni Archie et Lili car il s’est séparé de sa fille Meghan Markle bien avant qu’elle ne se marie avec un monarque britannique.

En direct dans l’émission de petit-déjeuner Sunrise de Channel 7 pendant 15 minutes, il a déclaré qu’il était assez inquiet pour ses petits-enfants Archie, 2 ans, et Lilibet, trois mois.

“Je pense qu’ils sont privés de voir tous leurs grands-parents et je pense qu’ils sont privés de voir tous leurs proches et je pense que c’est terriblement injuste pour eux.”

Le père de Meghan a également accusé sa fille d’avoir une “attitude”.

Il a mentionné que le seul membre de la famille qui avait actuellement un accès régulier aux enfants était la mère de Meghan et son ex-femme, Doria Ragland.

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait une action en justice pour voir les enfants, il a déclaré: “J’ai reçu des offres de plusieurs avocats – pro bono – parce que nous avons le droit de poursuivre pour voir nos petits-enfants.

«Mais pour moi, c’est comme essayer de descendre dans un jeu et de les utiliser comme des pions et je ne poursuivrai pas pour les voir parce que je pense simplement que les utiliser et ce n’est pas ce que je prévois de faire.

“Ils ne devraient pas être utilisés, ce ne sont que des bébés. Alors non, j’attendrai”, a-t-il déclaré.

Le grand-père légal d’Archie a poursuivi en expliquant qu’il préférerait voir sa fille et sa famille en sécurité au Royaume-Uni plutôt qu’en Californie, où vivent actuellement les Sussex.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt à faire la paix avec elle, il a répondu qu’il préférerait d’abord les voir reprendre leurs fonctions royales au Royaume-Uni.

“Je voudrais les voir peut-être se réconcilier avec la reine et se réconcilier avec son [Harry’s] père, et ensuite nous pourrons nous réconcilier.

Thomas Markle, qui, selon Page Six, a mis en scène des photos avec des paparazzi et a remis une lettre personnelle que Meghan lui avait écrite au Mail on Sunday pour être publiée, a été mentionné dans l’interview exclusive que Meghan et Harry ont donnée à Oprah Winfrey en 2021.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait surmonter les actions passées de son père, la duchesse de Sussex a déclaré: “Je regarde Archie, je pense à cet enfant et je ne peux vraiment pas imaginer faire quoi que ce soit pour causer intentionnellement de la douleur à mon enfant. Je ne peux pas imaginer il, donc c’est difficile pour moi de concilier cela. “