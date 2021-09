Meghan et Harry sous pression pour produire “six émissions pour Spotify d’ici la fin de l’année” | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 36 ans, ont lancé leur fondation Archewell après avoir pris du recul en tant que membres seniors de la famille royale. Le duc et la duchesse de Sussex se sont installés dans une nouvelle vie à Montecito en Californie, ont acheté une maison de 11 millions de livres sterling, conclu des accords lucratifs de plusieurs millions de livres avec Netflix et Spotify et se sont portés volontaires pendant la crise du COVID-19. Mais le couple n’a publié qu’un seul podcast sur Spotify.

L’ancien correspondant royal de Metro Neil Sean a affirmé que même si le couple était occupé avec leur fille nouveau-née, Spotify voulait “voir le produit” avant la fin de l’année.

S’exprimant lors de son émission d’information quotidienne, il a déclaré: “Beaucoup de gens disent maintenant qu’ils ont été largués de cet accord particulier.

“L’accord lui-même, vous ne recevez pas tout l’argent d’avance. Ce que vous faites, c’est recevoir un acompte substantiel.

“Ce que beaucoup de gens ne savent pas sur l’accord de Harry et Meghan avec Spotify était et est un accord de développement.

LIRE LA SUITE : « La ligne a été franchie ! » La comédie musicale Princess Diana de Netflix suscite la fureur

“Un accord de développement est très différent d’une méga signature. Ils disent que nous allons vous aider, vous guider et le coproduire avec vous si vous le souhaitez, puis Spotify décidera de ce qu’ils font et n’aiment pas.

“Neuf mois plus tard, nous n’avons pas vu grand-chose, alors on se demanderait exactement ce qu’on aime ou n’aime pas.

“Pour défendre Harry et Meghan, ils ont eu quelques mois très chargés en accueillant leur toute nouvelle fille Lilibet.

“Ce que nous pouvons vous dire en premier ici dans l’émission, c’est que Spotify lui-même cherche à voir le produit avant la fin de l’année, en particulier une série en six parties qu’ils espèrent commencer avant la saison des fêtes.”

“Mais nous sommes sur le point d’entrer dans une période très chargée pour le couple lorsqu’il reprendra le travail.

“Nous verrons ces premiers projets de Spotify, le projet Netflix sortir et bien sûr leur propre travail de leur organisation caritative Archewell.

“C’est quelque chose pour lequel ils veulent vraiment être sur le terrain.

“Nous savons qu’ils sont à leur meilleur lorsqu’ils interagissent avec des personnes lors de ces engagements spéciaux.”

Il a ajouté: “Ce sera enfin l’occasion de les voir nous montrer ce qu’ils font aux États-Unis et pourquoi cette décision était si importante pour eux.”