Meghan et Harry subissent un coup dur alors que l’intérêt américain “rien comparé à Diana” | Royale | Nouvelles

Princesse Diana : le prince Harry « suit les traces » selon un expert

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière et ont déménagé aux États-Unis. Ils ont signé des accords de plusieurs millions de dollars avec les géants du streaming Netflix et Spotify et ont participé à d’autres activités publiques, telles que leur interview avec Oprah Winfrey et le documentaire sur la santé mentale de Harry sur AppleTV+. Maintenant qu’ils ont laissé la vie royale derrière eux, ils devront payer pour leur propre style de vie et doivent espérer que l’intérêt pour eux pourra payer le chemin.

Cependant, la journaliste chevronnée Marcy McGinnis a semblé verser de l’eau froide à ce sujet en affirmant que l’intérêt pour la défunte mère de Harry, Diana, était d’un autre niveau, et que cet intérêt pour Meghan et Harry ne peut même pas se comparer à cela.

Mme McGinnis est l’ancienne chef du bureau londonien de CBS News et était en charge de cette opération le jour où la princesse de Galles est décédée tragiquement dans un accident de voiture à Paris.

Elle a déclaré à Express.co.uk qu’il s’agissait du plus grand reportage sur lequel elle avait jamais travaillé à l’époque, et que les retombées se sont poursuivies pendant des semaines.

Réfléchissant à ce que les gens de l’autre côté de l’étang pensaient de Diana, elle a déclaré: «Elle était si célèbre dans le monde que, je veux dire, les Américains l’aimaient, ils l’aimaient vraiment.

LIRE LA SUITE: La défense féroce de Sophie Wessex de Lady Louise: “Qui est parfait?”

L’intérêt américain pour Meghan et Harry n’est rien comparé à Diana, selon le diffuseur (Image: GETTY)

La princesse Diana à New York (Image : GETTY)

“Ils ont adoré la relation qu’elle avait avec ces garçons [William and Harry], ils se sont identifiés à la tragédie qu’elle a vécue avec le divorce et tout ça et Camilla faisant partie du mariage.

“Toutes ces choses, les Américains voulaient juste connaître chaque détail.”

Lorsqu’on lui a demandé si l’intérêt pour la famille royale restait à ce jour, elle a déclaré: «Nous voyons certainement beaucoup d’intérêt pour la famille royale, rien comparé à Diana, je pense que Diana était dans une classe à part.

«Je pense qu’il y a un intérêt pour Harry et Meghan, il y a un intérêt pour William, moins pour Charles.

Meghan et Harry se concentrent sur le public américain plutôt que sur le public britannique (Image: GETTY)

“Meghan et Harry ‒ c’est intéressant mais ce n’est pas à l’échelle de Diana, c’est sûr.”

Mme McGinnis a ajouté qu’elle pensait que l’intérêt pour Harry et William était de toute façon dû en grande partie à leur lien avec Diana.

Elle a déclaré: “Je veux dire, elle était tellement amoureuse de ces deux garçons et je pense que tout le monde aimait la façon dont elle était avec eux, donc l’intérêt pour eux découle de l’intérêt pour elle.”

L’ancien chef de l’information a ajouté que, lorsque Charles deviendra roi, il y aura un certain intérêt mais pas un montant énorme.

A NE PAS MANQUER

La fureur du prince William contre Harry et Meghan: “Peut le dire dans sa voix” [EXPERT]

Le prince Harry a admiré la “fantastique” barbe d’Adam Hills cultivée pour le Brexit [VIDEO]

La reine «fier du Commonwealth» et «sûre» d’être aux Jeux de Birmingham [EXCLUSIVE]

La princesse Diana avait un lien fort avec ses fils William et Harry (Image: GETTY)

il a fait valoir qu’une histoire beaucoup plus intéressante pour les Américains serait si William devenait roi à la place.

Elle a dit : « Quand [Charles] devient roi, ce sera une grande histoire, mais ce n’est pas quelque chose que les gens dans la rue seront, « ooh, avez-vous entendu que le prince Charles est devenu roi ? » quand ça arrive.

« Vous savez, si quelque chose arrivait à Charles et que William devenait roi, ce serait une grande histoire, car les gens se souviendraient de tout ce qui est de Diana reviendraient.

“Et je pense que si et quand il deviendra roi, ce sera une histoire beaucoup plus importante.”

On se souvient de la princesse Diana à l’occasion du 24e anniversaire de sa mort

Mme McGinnis a récemment contribué au podcast de Joe Garner “We Interrupt This Broadcast”, qui examine en profondeur les plus grands événements qui ont eu lieu à l’ère de la diffusion.

La série en 12 parties, qui a donné naissance à une deuxième saison dont la sortie est prévue à l’automne, examine des événements tels que l’assassinat de JRK, les attentats du 11 septembre et d’autres histoires bouleversantes, racontées par les journalistes qui en parlaient à l’époque. .

Mme McGinnis apparaît dans l’épisode sept, “La mort de la princesse Di”, qui documente ce qui s’est passé la nuit de la mort de Diana et les retombées extraordinaires de sa mort prématurée.

Mme McGinnis a décrit sa propre implication et a donné son point de vue pertinent sur les événements.

S’adressant à Express.co.uk après la sortie de l’épisode, elle a déclaré: “J’ai couvert les dernières nouvelles toute ma vie et rien ne m’a frappé comme ça jusqu’au 11 septembre, mais jusqu’au 11 septembre, c’était la plus grande histoire J’avais déjà couvert.

“Et j’en étais responsable à Londres et donc la pression était énorme et l’envelopper autour de l’émotion et de la tragédie était très difficile à gérer.

« Je me souviens de la toute dernière nuit, lorsque nous avons cessé d’émettre, lorsque nous avons couvert ses funérailles et que nous avons fait une autre spéciale cette nuit-là, et je me souviens juste d’être assis sur ma chaise, il était environ 14 heures. le matin, heure de Londres, 2-3 heures du matin parce que New York était à l’antenne en prime time ‒ et tout d’un coup, les larmes me coulaient des yeux.

“Je pense que c’était toute cette émotion refoulée que je retenais parce que je devais être en charge d’une grande actualité, alors je pense que quand c’était enfin terminé, j’étais juste épuisé émotionnellement.”

Écoutez « Nous interrompons cette diffusion » ici.