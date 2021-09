in

L’auteur royal Duncan Larcombe a déclaré qu’il y avait “une pression énorme” sur le duc et la duchesse de Sussex pour “réussir” après avoir quitté les fonctions royales et déménagé en Amérique. M. Larcombe, qui a écrit un livre sur Harry, a déclaré que le couple devra « livrer » les accords lucratifs qu’ils ont signés avec Netflix et Amazon.

L’ancien rédacteur en chef royal a ajouté qu’un échec serait “l’humiliation ultime” pour Meghan et Harry.

M. Larcombe a déclaré au magazine Closer: «Avec ces accords, Harry et Meghan sont soumis à une pression énorme pour qu’ils livrent et réussissent leur vie en Amérique.

«Ils ont causé un tel tollé – à la fois pour la famille royale et dans les médias – qu’ils n’ont pas vraiment la possibilité d’échouer.

Harry rédige également un mémoire révélateur sur sa vie qui devrait être publié l’année prochaine.

Le couple a été en congé parental après la naissance de Lilibet Diana, mais ils devraient bientôt reprendre le travail.

Le mois dernier, l’auteur royal Omid Scobie a affirmé que Meghan et Harry étaient dans le chapitre « prospérer » et entraient dans une nouvelle « ère de visibilité ».

Ils ont partagé une déclaration sur leur site Web Archewell en août exprimant leur chagrin face à l’état du monde “exceptionnellement fragile”.

Le couple a déclaré qu’ils avaient été laissés “sans voix” par la situation en Afghanistan dans le long message, qui abordait également la pandémie de Covid.

Harry et Meghan ont dénoncé la famille royale dans leur interview controversée d’Oprah Winfrey en mars.