Meghan et Harry «traqués» perdent la sécurité du Royaume-Uni pour protéger Archie alors que la loi américaine est «très différente» | Royal | Nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry devront peut-être faire face à plus de “photos non sollicitées” de leur fils, Archie Harrison, ont averti les commentateurs royaux. Cela survient alors que la duchesse de Sussex, très enceinte, a été photographiée par des paparazzi lors d’une sortie avec son enfant la semaine dernière. L’expert en étiquette Myka Meier a parlé des nouvelles images du podcast Royally Obsessed.

Elle a déclaré aux auditeurs: «La republication de ces photos nourrit de quelque manière que ce soit cette soif de plus de ces photos non sollicitées.

«Les gens ne le savent pas, ils ne le savent pas.

“Mais certaines de ces photos peuvent atteindre des prix qui pourraient payer une hypothèque.

“Alors les paparazzi chassent vraiment les gens pour eux.”

LIRE LA SUITE: Une nouvelle photo “ surprenante ” de Meghan et Archie “ soulève beaucoup de problèmes ”

Mme Meier a poursuivi: «J’essaie simplement de rappeler aux gens, s’ils le peuvent, de ne pas les partager.

«À moins, bien sûr, que ce soit une photo qu’ils sont prêts à prendre.

«Les lois au Royaume-Uni sont très différentes concernant les enfants.

“Donc vous ne verrez pas les photos des paparazzi des enfants.”

L’animateur Robert Fiorito a également donné un aperçu du dernier cliché des paparazzi.

Elle a déclaré au podcast: “J’ai été surprise aussi. Beaucoup de gens ont fait du bon travail en ne les partageant pas.

«Le magazine People ne l’a pas couvert, de nombreux organes de presse s’en sont tenus à l’écart.

«Je pense que c’est parce que nous savons à quel point ils sont sensibles à ce genre de couverture.

“Ils ont déjà gagné deux procès à ce sujet.”